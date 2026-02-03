CR y Medio Ambiente renuevan alianza en la Isla Catalina

LA ROMANA, República Dominicana.- Central Romana Corporation, Ltd., a través de su afiliada Costasur Dominicana, renovó un convenio de cooperación con el Ministerio dominicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desarrollar actividades ecoturísticas en Isla Catalina.

La iniciativa busca fortalecer la gestión del turismo sostenible y la conservación del Monumento Natural Isla Catalina, en correspondencia con su portafolio institucional alineado a criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza.

El acuerdo, firmado por Leo Matos García, vicepresidente ejecutivo de Central Romana, y Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente, establece un marco regulado para el desarrollo de actividades ecoturísticas de bajo impacto, y garantiza la protección de los ecosistemas marinos y terrestres de la isla.

TURISMO RESPONSABLE

Desde la dimensión Ambiental, el acuerdo prioriza la conservación de la biodiversidad, el resguardo de arrecifes coralinos y la promoción de prácticas responsables en actividades como observación de flora y fauna, fotografía de naturaleza, buceo y deportes acuáticos no motorizados.

En el ámbito Social, la iniciativa impulsa un modelo de turismo que fomenta la educación del entorno, el respeto por las áreas protegidas y la generación de valor compartido mediante experiencias turísticas conscientes.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En términos de Gobernanza, fortalece la colaboración público-privada, estableciendo reglas precisas para una gestión transparente del área protegida.

Con este acuerdo, Central Romana reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible integral, incorporando la protección del patrimonio natural, la gestión comprometida del turismo y la construcción de alianzas estratégicas.

Las acciones están dirigidas a contribuir al posicionamiento de la República Dominicana como un destino alineado con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad.

