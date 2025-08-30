Costo de la canasta familiar por las nubes

El Banco Central llama canasta familiar a un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales para satisfacer las necesidades básicas de los hogares dominicanos, tales como alimentación, salud, educación, vestimenta, vivienda, energía eléctrica y transporte.

Para calcular el costo de la canasta familiar el Banco Central realiza encuestas de ingresos y gastos de los hogares dominicanos y divide a la población en 5 quintiles de ingresos. Cada quintil representa el 20% de la población.

Del mes de septiembre de 2020 al mes de abril de 2025, el costo de la canasta familiar dominicana ha subido de manera exorbitante, al pasar de RD$32,617.62 a RD$46,728.50, un incremento de RD$14,110.88 en aproximadamente 5 años.

En los quintiles 1, 2 y 3 dónde está ubicada la clase media y los sectores pobres el aumento del período fue de RD$12,858.65; RD$14,849.48 y RD$16,717.15 respectivamente.

El alza en costo de la canasta familiar ha erosionado los bolsillos de la clase media y pobres en estos últimos años.

Se ha intentado moderar el impacto del alza de la canasta familiar realizando ajustes salariales, pero dichos ajustes simplemente no han sido suficientes para cubrir el exagerado aumento de la canasta familiar.

Salarios mínimos

Veamos los salarios mínimos del sector privado no sectorizado al mes de abril de 2025 en pesos dominicanos:

◦ Grandes empresas: 27,988.80

◦ Medianas empresas: 25,656.96

◦ Pequeñas empresas: 17,193.12

◦ Microempresas: 15,860.32

El salario mínimo pagado en las grandes empresas no alcanza a cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica familiar del primer quintil que al cierre del mes de abril de 2025 fue de RD$27,968.34.

En el caso de los salarios mínimos pagados por las micros, medianas y pequeñas empresas la situación es mucho más preocupante, porque en algunos casos el sueldo mínimo no cubre ni la mitad del costo de la canasta familiar de los quintiles 2 y 3 que todavía corresponden a hogares de clase media.

Muchos factores han contribuido a disparar el costo de la canasta familiar en los últimos 5 años. A nuestro juicio los más importantes son: La inflación, pero no la inflación promedio general, sino la inflación especifica de algunos bienes y servicios porque la inflación general se ha mantenido dentro del rango establecido por BC con excepción de los años del covid.

De forma específica podemos señalar el alza de precios en algunos bienes alimenticios como el arroz, carne de pollo, habichuelas, víveres. También de algunos bienes manufacturados, empaquetados y enlatados. Algunos servicios públicos y privados también han aumentado el costo de la canasta familiar como la energía eléctrica, el transporte, los pasajes aéreos, alquileres y servicios médicos y financieros.

◦ Otro factor que incide en el alza del costo de la canasta familiar es la caída de la producción nacional agropecuaria y algunas manufacturas.

◦ La importación de alimentos también ha incidido en el alza del costo de la canasta familiar.

◦ La creciente devaluación del peso dominicano que tiende a encarecer las importaciones porque se necesitan más pesos para comprar igual cantidad de dólares.

◦ La elevada tasa de interés que influye en el costo financiero tanto de productores como de importadores

◦ El ajuste salarial sin control en algunos sectores de la economía dispara el precio del producto o del servicio. Como ha sucedido en el sector turismo.

Estos son tan sólo algunos de los factores que entendemos están influyendo en el alza del costo de la canasta familiar que consume el pueblo dominicano, y que está afectando muy fuertemente a sectores de la clase media y a los pobres.

Esto es muy preocupante porque todavía no observamos ninguna medida tomada por las autoridades para detener el alza en el costo de la canasta familiar.

Todo lo contrario, llama poderosamente la atención que ya estamos en finales del mes de agosto y nuestras autoridades todavía no han publicado la información sobre el costo de la canasta familiar correspondiente a los meses de mayo y de junio. Por qué tanto retraso?.

Estamos siguiendo el mismo camino de Argentina, y aparentemente, no hay forma de desviar la economía por otra ruta más auspiciosa para el presente y el futuro del pueblo dominicano.

jpm-am