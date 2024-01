Cortometraje dominicano “Zareska” gana en el Saria Film Festival

ORLANDO.- El cortometraje dominicano “Zareska”, escrito y dirigido por la poeta y rapera Elisa C. Martínez Salazar, participó como Selección Oficial en el Saria Film Festival, donde resultó ganador en la categoría Long Story Short.

Con 4 minutos de duración, la pieza fue producida por la actriz y directora Nidsbelle Guzmán, y protagonizada por la también actriz y cineasta Iara Faña (Zareska) y el actor y talento de Topitok Ernesto Mancebo (Juan).

En el audiovisual se narra la historia de Zareska, una joven mujer que lleva una vida cuestionable, alejada de aquellos a quienes ama, y quien se aferra esperanzada a una ilusión sin saber qué depara el futuro.

El cortometraje ha sido selección oficial de diversos festivales internacionales como el IV Festival de Cine Dominicano, el VII Festival Internacional de Cortometrajes Libélula Dorada, el XI Festival de Cine Dominicano en Nueva York, el IX Festival Mundial de Cine de Veracruz, el XIII Festival de Cine Lift-Off y el I Festival de Cine Do It Zero.

El Saria Film Festival es un festival de cine internacional de Orlando, en la Florida, que tiene como uno de sus objetivos principales la promoción y el reconocimiento del trabajo de cineastas alrededor del mundo.