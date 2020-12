Coronel preso clama por justicia al gobierno

Cada día nos sorprendemos de la aparición de casos extraños ocurridos durante el pasado gobierno que encabezó Danilo Medina, los cuales hemos podido conocer gracias a la sabia decisión del pueblo dominicano que votó mayoristamente el pasado 5 de julio para salir de su gobierno.

Los sorpresivos acontecimientos se han venido produciendo en cadena sin que nadie se precipitara a buscarlos afanosamente para perjudicar a nadie, sino que ellos mismos se han ido reproduciendo como consecuencia del alto nivel de indignación que produjeron importantes funcionarios del pasado gobierno, a diversos sectores de la población.

Como consecuencia de eso, ahora nos enteramos de que el coronel Retirado Valerio Fernández, quien fuera director del DICAN, durante el gobierno de Danilo Medina, también fue víctima del aplastamiento que produjeron diferentes funcionarios de esa gestión contra individuos indefensos de la sociedad dominicana.

Pese a que fue el mismo coronel Fernández, la persona que descubrió el entramado de corrupción y crimen organizado que operaba en el DICAN, y lo comunicara a las altas instancias del poder gubernamental, terminó siendo responsabilizado de esas acciones, solo porque a los sectores de poder no les interesaba que se conociera la real profundidad de los hechos para que no aparecieran los pejes gordos que estaban envueltos en esas operaciones delictivas.

Como era más facial y menos perjudicial al gobierno de turno enviar a prisión al excoronel Valerio Fernández, le armaron un expediente de lavado de activos por el cual fue condenado a 20 años de presión que en la actualidad está cumpliendo injustamente en la cárcel de Najayo, donde se ha mantenido silenciosamente tranquilo por temor a ser embestido por los resortes del poder que todavía mantienen ciertos personeros vinculados a la pasada administración peledeista.

Tras la revelación que hicimos del caso que afecta al ex director del DICAN, el pasado sábado 19 de diciembre en nuestro programa Agenda Semanal, que producimos a las 2 de la tarde por RNN, canal 27, los familiares y amigos de este ex oficial policial han externado el temor por la vida del mismo, debido al peligro que corre su vida en la cárcel por la dimensión de la denuncia que hicimos al país y al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader para que investigue los hechos.

El hecho de que al excoronel Fernández, quien injustamente fue condenado por lavado de activos, no le incautaran sus bienes ni una empresa que tenía con 300 empleados, ni le confiscaran sus cuentas bancarias personales, revela claramente que al gobierno de Danilo Medina no le interesaba hacerle más daño que el que le había hecho enviándolo a la cárcel y silenciándolo para que no dijera nada sobre el gran escándalo ocurrido en el DICAN, el cual también denunció a la embajada de Estados Unidos.

Precisamente el DICAN, durante la gestión del excoronel Fernández, había recibido el apoyo financiero de la Embajada Norteamericana, y gracias a eso fue totalmente transformado y remozado, porque trabajaban de manera unificada en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia lo que terminó con la captura de uno de los más grandes narcotraficantes que tuvo el país en los últimos años.

Lo que han denunciado por mi mediación, amigos y allegados al coronel retirado Valerio Fernández, amerita de una investigación seria y profunda del caso que hemos revelado al país y de que a partir de ahora se refuerce la vigilancia alrededor de ese ex director del DICAN, que guarda prisión en la cárcel de Najayo y de que se le permita libremente tener el acceso de las autoridades, familiares y medios de comunicación que se interesen por conocer lo que tiene que decir a la sociedad, sobre todo lo que sabe, en torno a lo ocurrido en ese departamento y otros casos que investigó y a los que no se les dio salida por la impunidad del pasado gobierno.

Confiamos en que el presidente Luis Abinader, que ha estado interesado en que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado terminen en el país, autorice la investigación de la situación que afecta al coronel retirado Valerio Fernández y a toda su familia para que de esa manera su gobierno y el Estado dominicano puedan hacer justicia a favor de ese ciudadano y de encontrarlo inocente resarcirle con el restablecimiento de sus derechos personales y policiales.

