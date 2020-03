Coronavirus como arma de guerra política

EL AUTOR es periodista. Reside en Salcedo.

La enfermedad del Coronavirus detectada recientemente en una lejana población de la China Oriental (Wuhan) es real. Entendemos, más que real es una situación en la que cada dominicanos por no decir todos los seres humanos debemos ponerle la debida atención y con la seriedad que amerita el caso.

Sin embargo, nos permitimos hacernos las siguientes preguntas: Es el Coronavirus tan letal o mortal para provocar un estado de ansiedad social como el que por distintos medios nos han estado inyectando? Es el Coronavirus una de las 7 plagas apocalípticas descrita en la Biblia precisamente en Apocalipsis 15:7-8?

Es el Coronavirus una de esas realidades en la que para bien o para mal merezca la nerviosa atención de una población que atrapada en otras realidades consiga volcar todo su cuidado para dejar en el olvido temas tan cruciales para nuestro futuro democrático sobre el tintero y correr tras la búsqueda de una solución antes de que nos acontezca lo mismo que a Sodoma y Gomorra descrito en Génesis 18: 23-33 ?.

No podemos negar que estamos ante un as realidad tan real (y perdonen la redundancia) pero debemos también entender que este no es el fin del mundo y por lo tanto debemos continuar nuestros pasos por la vida, eso sí, poniendo la debida atención al tema para precaver a través de las recomendaciones sanitarias, pero sin olvidar que la vida sigue su agitado curso.

La sociedad debe de entender varios puntos: 1.- Estamos sobre la cresta de un proceso electoral y como tal y de acuerdo a las temibles recomendaciones politiqueras del momento, es natural que uno y otros sectores tomen el presente tema como arma de guerra política; los unos para a lo mejor desviar la atención de un temas que en verdad amerita ser tratado con seriedad pero sin pánico y de paso tratar de sepultar otros de interés colectivos.

Otros para esconder sus debilidades y de paso mediante un proceso mediático y descarnado, inyectarle a la población una especie de terror social en donde además algunos tratan de poner en ridículo a los sectores de poder y con esto claro está, buscar obtener algún tipo de simpatía en base al miedo y al nerviosismo social en donde tanto uno como otros nos tienen atrapados.

Repetimos, la enfermedad es real, si señor como dice mi maestro Gell, pero esto no le da el derecho a los sectores políticos a tomar la misma como trompeta guerrera para sonarla por los diversos medios de comunicación y a través de mercaderes comunicacionales inyectarle a la cautiva población un terror tan grande que hasta miedo da saludar a nuestros semejantes. No señor, el caso aunque es grave pero no es para tanto.

La sociedad debe (eso sí) tomar las previsiones de lugar, auto educarse con relación a las medidas que se deben de tomar y las mismas autoridades sanitarias establecer por regiones, provincias, ciudades, municipios, campos, lomas, en fin en todo el territorio nacional, un amplio, serio y sereno proceso de concienciación con relación al Coronavirus a fin de que los dominicanos podamos rebasar con éxito el mismo sin los mayores traumas que el momento amerita.

No podemos permitir que nos continúen cogiendo como conejillas de india para los diversos laboratorios politiqueros, pues la población debe ser sabia y entender (repetimos) que aunque el caso amerita atención no es el fin del mundo.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.