Copa Independencia de Boxeo será en los Pepines de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Con la presencia de peleadores de 10 naciones será montada, a partir del próximo lunes, la XLV versión de la Copa Internacional de Boxeo Independencia Nacional, que será celebrada del 16 al 22 de este mes en el bajo techo del popular sector de Los Pepines, con los auspicios de la Alcaldía de Santiago, que lidera el licenciado Ulises Rodríguez.

El evento, que cuenta además con el apoyo militante del Ministerio de Deportes, que dirige el ingeniero Kelvin Cruz, es organizado por la Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez, y un Comité Gestor, con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo, que lidera Rubén García.

Los países que han confirmado su presencia en el evento son: Cuba, Estados Unidos, Francia, Panamá, Bahamas, Puerto Rico, Ecuador, Honduras, Trinidad & Tobago y la República Dominicana.

Como país anfitrión, la República Dominicana estará compitiendo con la Selección Nacional y el equipo de Santiago, la ciudad sede por 45 años del certamen de los puños enguantados.

La Copa Independencia Internacional de Boxeo se disputará tanto en masculino como en femenino.

Miguel Martínez, de la Asociación de Boxeo de Santiago, y Pappy Pérez, quien es parte del Comité Gestor, destacaron el interés de los países que vienen por realizar una buena presentación.

Esto debido a que el evento boxístico servirá como medidor para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 26, que serán celebrados este año en la República Dominicana.

Como parte de su preparación, los boxeadores de Santiago, tanto en masculino como en femenino, vienen de participar en la Precopa, donde exhibieron grandes condiciones y están en excelentes condiciones.

Martínez y Pérez destacaron el montaje en el techado de Los Pepines, donde ya hay experiencia, debido a que ha sido escenario del evento internacional.

of-am