Cooperar con DGII (OPINION)

Estamos envuelto en un proceso de discusión de una reforma fiscal aún no presentada por las autoridades. Todos los sectores saben que viene algo, pero no saben cómo, ni cuándo, cuánto costará y desde qué óptica habrá de ser analizada. La reforma viene y nadie la para.

Los sectores que han tratado el tema lo han hecho para dejar claramente establecido que ellos no pueden ser tocados. Este es el momento de hacer reforma integral fiscal, aunque hacerlo implique darle de tomar a beber un trago amargo a la población y negocios.

Durante el proceso de reacción, cuando salga propuesta, es que comenzará la real discusión en torno a la reforma fiscal que necesita el país.

Creo, se deben recordar todas las reformas, donde CREES, Edgar Barnichta, Toribio y otros más, nos dejaron un legado.

Historia: reformas desde 1984 hasta 2024

En 1984, el Lic. Luis E. Tonos me envió a trabajar a Finanzas con 2 encargados probados técnicos, de finanzas y visionarios Eran Daniel Toribio y Juan Hernández, quienes idearon bocetos para manejar un nuevo tributo a las ventas que no tenía nombre en 1982 y ese mismo mes el director de Rentas Internas, J. Echavarría, me propone ir como su subdirector, cuando era un simple técnico con Tonos. Recomendado subdirector, lo acepte.

Solo duré poco tiempo con esos técnicos y por eso no me afiance en ese equipo, pero lo triste es que tampoco fui subdirector en gob de Jorge Blanco, pues como no era del grupo de los 30 caballeros, no pasó mi nombramiento y se me asignó como enc de 2 deptos; Patentes y Alcohol y Tabaco, donde para poner Deptos al día trabajamos 22 personas de 7am a 6pm, comíamos ahí y lo actualizamos todo, pero me mantenía escribiendo en prensa.

Sobre el denominado Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, nombre muy largo lo bautizamos itebis Ahora todo está gravado hasta los servicios, no solo las transferencias industriales y en enero de 1983 nació con una tasa del 6%.

La recaudación no fue la esperada y Balaguer gana en 1984 y Aduanas que recaudaba más, pasó a 2 lugar con la reforma tributaria de 1992, porque en ISRenta se redujo o eliminó una serie de incentivos y exenciones tributarias vigentes en leyes, como la ley 299 de Incentivo Industrial, se modernizó el sistema tributario, simplificando y reglamentando varios trámites y procesos tributarios.

Con Ley 14-93 se creó un nuevo Arancel de Aduanas, la cual, entre otras cosas, eliminó las exoneraciones y exenciones arancelarias establecidas, pero fue con Daniel Toribio y EPD Juan Hernández del PLD y Leonel en 2005 con La Ley No. 557-05 donde hubo gran brinco para fortalecer y aumentar las recaudaciones de fuentes internas tras la puesta en marcha del DR-CAFTA.

El 18 de julio de 2007 la Cámara de Diputados convirtió en ley el Proyecto de Amnistía Fiscal sometido por el Poder Ejecutivo, el cual fue promulgado como Ley 183-07. De acuerdo con lo que establecía el artículo 1 de la referida ley, “se concedía una amnistía fiscal en favor de los contribuyentes a los que la DGII les hubiera determinado una deuda pendiente correspondiente a los años fiscales anteriores al 2006.

Eso quieren ahora en 2024, porque saben que tienen deudas viejas, altas y no procede dar amnistías. Se han dado varias después del 2007

En el 2011 se promulgó la Ley No. 139-11 debido a que era necesario incrementar el gasto en educación como uno de los componentes estratégicos del desarrollo económico. También se estableció un impuesto anual a los activos financieros productivos y a casinos se aumento tributos.

En Noviembre de 2012 se aprobó la Ley 253-12 con el objetivo de financiar un desarrollo permanente y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el incremento de la presión tributaria, también la reducción de los gastos tributarios y exoneraciones