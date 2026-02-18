Conversatorio sobre derechos de autor en el carnaval vegano

LA VEGA.- Con el propósito de orientar y concienciar a los creadores sobre la importancia de la propiedad intelectual, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) celebrará este miércoles en esta ciudad el conversatorio “Los autores en el arte del carnaval”, actividad en la cual serán reconocidas cuatro personalidades por sus aportes y trayectoria en el arte y la cultura.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de La Vega, a partir de las 6:00 de la tarde, y contará con la participación de expertos en derecho de autor. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Malalael Lamech.

El director general de la ONDA, José R. Gonell Cosme, ofrecerá las palabras introductorias del conversatorio, mientras que la experta en derecho de autor Meribel Moreta desarrollará el tema central: “Los autores en el arte del carnaval”. También intervendrá Mariano Lantigua, en representación de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom).

En el marco del conversatorio serán reconocidos los artistas y creadores veganos Rafael Antonio Brito (Rafa Aventurero), Ramón Stalin Salcedo (Chanina), Yris Ramona Lantigua Polonia, Marcos Jorge y Grecheen Acosta.

