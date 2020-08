Contratista denuncia OISOE no paga pese a que auditoría depuró deuda

Miguel Liberato

SANTO DOMINGO.– Pese a que una auditoría realizada por técnicos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) depuró la deuda que tiene esa institución con la empresa que ejecutó trabajos de terminación de la extensión de la UASD en Mao, el ingeniero Francisco Pagan no ejecuta el pago y mantiene un silencio administrativo negativo.

Así lo denunció el contratista Miguel Liberato, quien asegura que la mencionada auditoría se realizó luego de que recurriera a la mediación de la Defensora del Pueblo, doctora Zoila Martínez, a fin de que el actual director de la OISOE atendiera su reclamo de liquidación de la deuda en cuestión.

El ingeniero constructor dijo que al concluirse la auditoría y verificarse la existencia de la deuda, el director de la OISOE se comunicó con la doctora Martínez para informarle que había ordenado un pago de diez millones a la empresa Ingenieros Liberato y Asociados, SRL.

“En diciembre del 2018, un asistente de la Defensora del Pueblo me llamó para que fuera al despacho de Pagan, quien al recibirme en compañía del ingeniero Víctor Encarnación, director Técnico de la OISOE, me dijo haber ordenado el referido pago, pero el mismo no se ha ejecutado”, relata Liberato.

Sostiene el denunciante que tras verificarse la existencia de la deuda y no procederse al pago de la misma, se incurre en un abuso de autoridad, lo cual indica es sancionado por el Código Penal dominicano.

Liberato también argumenta que “la actitud de Pagan de no atender a los reclamos de pago es un caso claro de prevaricación administrativa, ya que la misma no es producto del ordenamiento jurídico, sino de la pura y simple voluntad de un funcionario público, que irrazonablemente aplica la norma de forma arbitraria”.

Igualmente advierte que la no ejecución del pago de la deuda transparentada por parte de Pagan “no es una simple infracción a la legalidad administrativa debido a que, al no cumplir con lo establecido en el contrato de ejecución de la referida obra, provocó daños y perjuicios a nuestra empresa”.

Entre los daños que supuestamente le ha causado la negativa de pago por parte de la OISOE, Liberato dice que ha perdido casi todo el patrimonio adquirido durante 36 años de trabajo y que hace poco tuvo que cerrar su oficina, además de que enfrenta demandas de acreedores

Recientemente el contratista de la UASD de Mao anunció que procederá a someter al ingeniero Pagan si antes de concluir su gestión no realiza la liquidación de la mencionada deuda, la cual supera los 35 millones de pesos.

of-am