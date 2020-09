Contrapunteo con Danilo Medina

Melvin Mañón y Danilo Medina

Danilo Medina: El PLD tiene que renovarse proclamó y la culpa de nuestro fracaso no es solamente del Comité Central sino también de los compañeritos que ya no querían hacer nada si no había dinero por el medio.

Melvin Mañón: Mentira señor. Es verdad que los compañeritos no se movían si no había dinero, pero esa conducta solamente seguía el ejemplo de ustedes los dirigentes; ahora a usted le conviene equiparar las culpas suyas que son muy, demasiado grandes con las de los demás como si estuviera sacando un promedio y asi no vale. Usted con sus rencores, terquedad y malas decisiones los llevó donde están y, como pronostiqué desde el 2018, le están pasando factura.

Danilo Medina: El PLD se merecía perder el poder. Nos habíamos alejado de la gente, tras 16 años en el poder; no mirábamos al vecino y sus necesidades, solamente cuidabamos por nosotros y creíamos que esos vecinos no se daban cuenta de que teníamos los cinco miembros de una familia ocupando posiciones.

Melvin Mañón: Servir al partido para servir al pueblo fue siempre una falacia que, desde el principio, adoptó la forma de servir al partido para servirse uno mismo sin jamás tomar en cuenta necesidad alguna de otra persona o familia. El calificativo de “come solos” no podía haber resultado más representativo. Solamente cuando era necesario comprar o sobornar a alguien miraban los del PLD en la dirección de otra persona o familia.

Danilo Medina: Quejándose de la inconformidad de los compañeritos que recibían sueldos de 70 o 90 mil pesos, con frecuencia más de uno y con más frecuencia aun numerosos miembros de la misma familia y se lo encontraban poco les recuerda que ahora, cuando salgan al mercado laboral se darán cuenta de cuanto valían en realidad ya que el mercado a los que consigan empleo les va a pagar lo que realmente merecen y no lo que recibían.

Melvin Mañón: Es decir que este señor repartió millones, en realidad miles de millones de pesos a empleados sobrepagados, gente que en la mayoría de los casos, no hacía nada, que con frecuencia ni siquiera tomaban posesión del cargo y encima de eso no estaban calificados para esas funciones no obstante lo cual cobraban como si trabajaran y como si estuvieran calificados. Medina y su gobierno sabían pefectamente bien que no valían ni merecían esos sueldos. No soy abogado pero esa confesión de Medina de alguna manera tiene que estar calificada por lo menos como abuso de confianza, desfalco o cualquier otra cosa.

Danilo Medina: Hemos perdido las elecciones y el poder, tenemos y sentimos el rechazo de la gente, nadie quería trabajar, todo el mundo quería estar en una comisión pero aun asi fuimos el mejor gobierno en la historia de la Republica Dominicana.

Melvin Mañón: Danilo con estas afirmaciones admite, con total desparpajo, que el está descalificado para dirigir al PLD o cualquier otra entidad . Admite que toda esa anarquía partidaria ocurrió siendo EL la figura central del partido y, como si fuera poco, presidente de la república. ¿Que otros resultados obtendría en el futuro siendo un escombro político y un prometedor prospecto de presidiario?

Danilo Medina: Nadie que aspire a la presidencia y la secretaría general del partido puede postularse para las elecciones del 2024 porque llevaría entonces ventaja sobre otros aspirantes y eso no sería correcto.

Melvin Mañón: Mentira Danilo. Sucede que tu quieres atrincherarte en la presidencia del partido porque sabes que estas inhabilitado para aspirar a ningún cargo y temes que en medio de las deslealtades que te rodean y persiguen venga alguien y también de ahí te echen. Tu dilema Danilo es que rehacer el partido para transformarlo, lavarle la cara y dar tiempo para que se disipe una parte del desprecio y del rencor que inspiran requiere en primer lugar sacarte a ti del medio. Danilo enarbola la imagen del PLD y esa imagen es la peor. Con el adentro no hay cambio que valga. Con el afuera queda despojado hasta de un asomo de protección política.

Danilo Medina: Refiriéndose al electorado que votó por Abinader y anticipando la ejecución de políticas erróneas con resultados desastrosos pronostica que cuando se den cuenta de su equivocación volverán a votar por el PLD y seremos de nuevo gobierno.

Melvin Mañón: Cualquier gobierno y cualquier presidente puede fracasar en estos tiempos y en este país especialmente después de los desastres de deudas, trampas, estafas y fraudes perpetrados masivamente por Medina y a todas las escalas. Es muy difícil sacar el pais del hoyo donde el PLD lo ha dejado y este gobierno tiene problemas de su propia cosecha por lo que, este pronóstico de Danilo hay que tomarlo en serio.

El actual, es un gobierno de pinos nuevos, rookies en las grandes ligas. Ahí hay gente muy bien intencionada y capaz y también unos cuantos idiotas presumidos que no tienen ni siquiera idea del momento que vive el país y los problemas que enfrenta.

Hace pocos días un gran amigo mío dijo casualmente: El PRM usó a Luis para llegar al poder, la sociedad civil lo usó para deshacerse del PLD pero Luis en realidad no es líder de ninguno de los dos. Le pedí que apuntara la observación para no olvidarla.

EL FUTURO

Los dominicanos tendrán que enfrentar graves dificultades económicas dejadas por Medina, graves problemas de gobernabilidad también de su hechura y haciéndolo todo bien habrá inevitablemente serios problemas.

Nosotros, como personas, pensadores, ciudadanos y todas las demás vainas que somos o creemos ser, vamos a defender este gobierno incluso a pesar del mismo gobierno si fuera necesario.

No podemos dejar que fracase. NO queremos que fracase y mientras tanto, estamos trabajando en las plataformas de relevo porque no es verdad que vamos a llegar al 2024 para mirar ni dar marcha atrás.

