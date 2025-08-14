Contraloría niega impago de bonos empleados dominicanos

Fachada de la Contraloría General de la República

SANTO DOMINGO, D.N.- La Contraloría General de la República negó que mantiene deudas pendientes con los empleados de carrera administrativa, por concepto de bonos de rendimiento individual.

De esa manera sale al paso a los alegatos de la Asociación de Servidores Públicos de la institución.

El contralor general, Félix Santana García, explicó que el incentivo de rendimiento individual, -Ley 41-08 de Función Pública- es otorgado según la disponibilidad presupuestaria, tal como establece la normativa vigente.

CONTRALURÍA NO DEBE BONOS

“La institución no le debe bonos a ningún colaborador. Siempre hemos cumplido con las disposiciones legales y con la transparencia que nos caracteriza. Contamos con pruebas documentales de todos los pagos realizados¨, indicó Santana.

Precisó que, en coherencia con las políticas de equidad impulsadas por el presidente de la República, el bono de evaluación de desempeño es otorgado a todo el personal previa evaluación.

Con anterioridad solo era para empleados de carrera, pero ahora reconoce el esfuerzo de cada colaborador sin distinción de estatus laboral, añadió.

EXCLUSIÓN Y MALESTAR

“El bono exclusivo para el empleado de carrera lo que creaba era una especie de exclusión, provocando mucho malestar y disgusto en el resto de los colaboradores

¨(…) ya las instituciones como la nuestra, que dan el bono establecido por el Sistema de Monitoreo de Administración Pública (Sismap) distribuyen ese beneficio por igual (…), en cumplimiento del buen desempeño”, enfatizó.

La demanda interpuesta por un grupo de empleados, advirtió, no representa el sentir mayoritario de los empleados.

“Nuestra gestión seguirá garantizando que los beneficios se otorguen con justicia y en estricto apego a la ley y al presupuesto asignado”, señaló.

Ha sido una sorpresa, precisó, que colaboradores fueran primero a la prensa antes de escuchar las explicaciones de las autoridades competentes de esta institución.

agl/of-am