Consultor Jurídico PE dice sistema de elecciones de RD no funciona

Federico Méndez y Antoliano Peralta

SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió que no funciona el método actual de elecciones separadas contemplado en la Constitución de la República razón, por la cual el Poder Ejecutivo propone una reforma para unificar los comicios.

Opinó que con el sistema vigente se está pagando un alto precio sin beneficio para la democracia.

“A mí no me parecería mal que se hicieran elecciones cada dos años, lo que yo sé que no funciona es el sistema que tenemos ahora, de una elección con tres meses intermedios, que sigue la campaña electoral corrida, no se para, donde primero hay unas elecciones municipales, después las congresuales junto con las presidenciales, ese método no funciona”, adujo Peralta al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27.

Peralta expuso que las elecciones separadas cada dos años fue mejor método que el actual.

“Pudo haber sido eso o unificarlas, por el momento se ha decidido unificarlas porque al fin y al cabo la idea de las elecciones separadas cada dos años, que es buena y bien intencionada, tampoco ha redituado los beneficios que se pretendían extraer de ella”, acotó.

