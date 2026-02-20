Consulado en Marsella celebrará independencia Rep. Dominicana

FRANCIA.- El Consulado General de la República Dominicana en Marsella celebrará una gala recital por el 182.º aniversario de la independencia de ese país caribeño.

La actividad será el viernes 27 de febrero, a las 18:30 horas, en el Conservatorio Nacional de Proyección Regional Pierre Barbizet, ubicado en la Plaza Auguste y François Carli, 2, de Marsella.

La celebración contará con la participación de la reconocida violinista dominicana Aisha Syed, quien estará acompañada por la pianista francesa Christelle Abinasr, en un programa musical concebido para exaltar la identidad dominicana, poner en valor la riqueza de su tradición cultural y fortalecer los lazos de amistad y cooperación cultural entre la República Dominicana y Francia.

El recital conmemorativo constituye un homenaje a la historia, los valores patrios y la proyección internacional de la cultura dominicana, presentando la dominicanidad como eje de diplomacia cultural en uno de los escenarios artísticos más prestigiosos de Marsella.

El evento reunirá a miembros del cuerpo consular acreditado en Marsella, autoridades locales, representantes del sector cultural, miembros de la comunidad dominicana y amigos de la República Dominicana, reafirmando el compromiso de la sede consular con la promoción de la cultura como instrumento de diplomacia pública y de acercamiento entre los pueblos.

Asimismo, la sede consular ha sido recientemente reconocida como mejor estratega en términos de comunicación, destacándose entre los 98 consulados del servicio exterior dominicano por su innovación, el fomento sostenido de la cultura dominicana en Marsella y su capacidad de proyectar una diplomacia cultural activa y moderna, en consonancia con los ejes fundamentales de la política exterior de la República Dominicana.

