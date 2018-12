Consulado cierra año con visitas a dominicanos presos en cárcel de NJ

NUEVA YORK.- El cónsul de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos Castillo, concluyó un ciclo de visitas que realizó durante el año 2018 a recintos carcelarios de Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania para conocer la situación que atraviesan sus connacionales confinados, con el objetivo de prestarles asesoramiento y asistencia legal.

La última cárcel en ser visitada por Castillo antes de que termine el año, es la Hudson County Corrections & Rehabilitation Center (Hudson County Correctional Facility), situada en el 30-35 de la avenida Hackensack en Kearny, Nueva Jersey.

La actividad de asesoramiento y asistencia legal tanto a los reclusos que están peleando sus casos de deportación, como también a los que tienen orden de deportación final y sólo piden que se les aceleren sus procesos, ha sido consistente desde que Castillo asumió la administración consular.

Los recintos carcelarios en Nueva York que han sido visitados por el cónsul Castillo para cerciorarse sobre la situación que atraviesan los dominicanos que esperan ser deportados o ser llevados ante los tribunales ordinarios y de Inmigración son Metropolitan Correctional Center, York Correctional Inst., Buffalo New York State, Marcy Correctional Facility New York State, Batavia New York State, Hudson County Jail New York State y Otis Correctional Facility de Queens.

En el estado de Nueva Jersey estuvo visitando las cárceles Essex County Jail, Passaic County Jail, Elizabeth Facility y Bergen County, mientras que en el estado de Pennsylvania se hizo eco de la situación de dominicanos confinados en los centros correccionales Moshannon Valley Correctional Center, Pike Correctional y SCI Pennsylvania.

En el último penal en ser visitado durante el año 2018 –el Hudson County Correctional Facility- el cónsul Castillo, quien estuvo acompañado del encargado del Departamento Legal del Consulado, vicecónsul Tamayo Tejada, tuvo la oportunidad de escuchar en una extensa reunión de trabajo, a más de una docena de dominicanos que le ofrecieron explicaciones sobre sus condiciones y los procesos que se les siguen.

Fue recibido junto a su comitiva por los oficiales teniente Feliz Sánchez, de origen dominicano, y Thomas M. Flynn, supervisor general de todas las cárceles migratorias del estado de Nueva Jersey.

El intenso programa de visitas a cárceles de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Connecticut, bajo la jurisdicción consular de Castillo, continuará en el año 2019, como parte de las instrucciones impartidas por el presidente Danilo Medina para que se les preste protección y asistencia a todos los connacionales.

of-am