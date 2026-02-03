Cónsul RD NY da último adíos a Ramón Alburquerque

SANTO DOMINGO.- El cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, acudió a dar el último adiós a su compañero de partido, Ramón Alburquerque, falleció de cáncer de hígado.

Vásquez expresó que la partida de Alburquerque deja un vacío profundo en la República Dominicana. «No solo se trataba de un exsenador y dirigente político, sino de un pensador riguroso, de una mente estratégica cuya voz marcó el debate nacional durante décadas», dijo.

“Para quienes compartieron con él los pasillos del poder y los espacios del pensamiento crítico, su ausencia representa la pérdida de un referente moral e intelectual que trascendió fronteras partidarias”, agregó.

Indicó que Alburquerque «fue ejemplo para quienes coincidimos con él en el Congreso, por su liderazgo y compromiso democrático. Tuve el honor de servir como vicepresidente del Senado durante su gestión como presidente”, declaró.

El féretro fue trasladado al Congreso Nacional, donde se le rindió un homenaje oficial encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien destacó su papel como defensor incansable de la democracia y la institucionalidad.

De los Santos recordó que Alburquerque fue autor y coautor de más de cien leyes que marcaron el desarrollo moderno del país, entre ellas la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Electricidad, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Telecomunicaciones, así como normativas clave sobre hidrocarburos, mercado de valores, derecho de autor y desarrollo fronterizo. “Su legado legislativo, constituye una de las contribuciones más sólidas al andamiaje institucional dominicano”, afirmó.

