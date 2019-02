Cónsul RD afirma legado Trinitarios está presente en dominicanos en el exterior

NUEVA YORK.-El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos Castillo, afirmó que al festejar el 175 aniversario de la Independencia Nacional, los dominicanos que residen fuera y dentro de la patria, mantienen presente el legado de los hombres y mujeres que lucharon por la soberanía y la libertad de su país.

Castillo se expresó en esos términos al depositar una ofrenda floral ante el busto del patricio Juan Pablo Duarte, localizado en la Avenida de las Américas y la calle Canal, donde participaron representantes de distintas organizaciones de la comunidad dominicana.

Castillo desarrolló una apretada agenda de actividades en Nueva Jersey, Yonkers y la ciudad de Nueva York, incluyendo un acto folclórico en la sede consular localizada en el 1501 de la avenida Broadway, en Manhattan, para festejar junto a las organizaciones dominicanas el nuevo aniversario de la Independencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso de defender nuestra nación y nuestra soberanía, de superar las desigualdades sociales y económicas, promover la tolerancia y la comprensión y la humildad; resaltar y afirmar que nuestro emblema tricolor es un símbolo de unidad, de libertad y amor”, afirmó el funcionario consular.

Aprovechó para exhortar a los dominicanos a “guardar respeto y reverencia a los símbolos patrios honrando y respetando nuestra patria, a nuestros héroes y a nuestra bandera, única en el mundo que tiene una biblia abierta en el centro.

Dijo que aunado con el ideal del presidente Danilo Medina “reafirmamos nuestro compromiso de defender nuestra nación y nuestra soberanía, de superar las desigualdades sociales y económicas, la comprensión y la humildad; de resaltar y afirmar que nuestro emblema tricolor es un símbolo de unidad, de libertad y de amor”.

“Es un honor para mí en calidad de representante del Gobierno dominicano que preside el excelentísimo Sr. Presidente Danilo Medina, estar presente en esta ofrenda floral, ante el busto del Patricio, donde resaltamos su labor”, señaló el cónsul Castillo en el evento que contó con la presencia del embajador ante la ONU, Frank Cortorreal, dirigentes comunitarios y políticos, así como funcionarios de la sede consular.

En el acto que se inició con la entonación del Himno Nacional, además del cónsul Castillo, se dirigió a los presentes el ingeniero Miguel Estrella, presidente del Instituto Duartiano en USA.

En la sede consular, ubicada en el 1501 de la avenida Broadway, el cónsul Castillo compartió con los dominicanos que asistieron en busca de diferentes servicios durante un acto folclórico que incluyó la presentación de los “Lechones de Santiago” y la actriz Dasha Polanco, conocida por su actuación en la película Orange Is the New Black , y durante el cual exhortó a los dominicanos a trabajar por la unidad de su comunidad en el exterior.