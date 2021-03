Cónsul NY ganó más de US$ 1 millón en diciembre 2020

Dejar las mismas estructuras que posibilitaron el enriquecimiento ilícito de decenas de cónsules peledeistas en EU y solo reducir la nómina, es tratar de engañarnos con un cambio cosmético y que los funcionarios puedan seguir usufructuando los recursos consulares.

Lo que se ganó el Cónsul de NY con la venta de los servicios consulares que muestra un resumen de ingresos recibidos de cajas que nos suministró la sede consular de sus transferencias en diciembre 2020 es el mismo saqueo que hizo el pasado gobierno.

Durante diciembre 2020 visitaron el Consulado 2,883 usuarios que adquirieron su nueva libreta, 8,954 personas que obtuvieron visas, legalizaciones y fotos, y 796 criollos que solicitaron servicios y luego cancelaron pero que dejaron gigantescos beneficios al Cónsul.

Todavía en la sede sigue la misma falta de transparencia de registrar la venta de pasaportes pero con las legalizaciones que es donde esta masa de los ingresos registran el nombre y el pago pero no especifican el tipo de servicios que realizó el ciudadano.

Otra cosa, es que aunque el precio de las libretas es fija de US $170.00, de hecho es vendida por ventanilla a 6 diferentes precios de US $135, US $140, US $145, US $165, US $170 y US $200. Como si se tratara de un negocio con aumento y reducción de precios.

Recordemos que el precio promedio calculado de las libretas es de US $160, que el Consulado compró esas libretas a la DGP por US $21.00 y pagó US $60,543. Que compró 25 Visas al Mirex a US $20.00 y pagó US $500. Y que gastó internamente US $4,500.

Para saber la ganancia por las libretas vendidas basta deducir los gastos y deudas de los ingresos por los 2,883 pasaporte que se vendieron al precio promedio de US $160. De ahí obtenemos que el Cónsul ganó en esos 30 días US $396,237 por los pasaportes.

Hasta hace unos días era un secreto los ingresos por legalizaciones y fotos. Por primera vez se sabe lo que se ganó el Cónsul por estos servicios en un mes. Solo hay que sumar el pago de los 8,954 usuarios y resulta que se ganó US $759,540 por legalizaciones.

Como el Cónsul, después de pagar la deuda al Mirex y a la DGP, se queda irregularmente con todos los ingresos, la caja negra del Cónsul ganó solo en eso 30 días un total de US $1,155,777. Cualquier Cónsul de NY no necesita un año para hacerse millonario.

Estamos hablando de más de US $12 Millones de ganancias ?Puede el Cónsul además de disfrutar de su salario, apropiarse de los recursos consulares? La Ley de Función Pública prohíbe que un funcionario además de su salario, reciba fondos del Estado.

Un Cónsul General u Honorario es un funcionario de tercera categoría en la jerarquía del Sistema Diplomático y tampoco tiene la función comercial como tiene el Ministro Consejero. Hasta que se apruebe la Ley Consular, quien debe administrar esos recursos es Hacienda.

¿Puede el Cónsul o el Canciller aumentar o reducir las tarifas cuando se les dé la gana? Negativo. El artículo 90.8 de la Ley 630-16 de Cancillería sobre faltas en el desempeño considera una falta: la alteración de tarifas, gravámenes o impuestos fijados por el Estado.

Tenemos décadas saqueando a la comunidad criolla en EU. ¿Es Eligio Jaquez el responsable de las altas tarifas? No. Pero se está haciendo el pendejo para mantener el atropello a los dominicanos que residen en NY y enriquecerse con los recursos de sus contribuciones.

Por eso, hemos denunciado ante la Comisión de Ética esta violacion administrativa y esperamos que tanto Milagros como el Presidente como Jefe de la Diplomacia ordenen que mientras no surja una ley se cobre por la resolución y se sancionen a los funcionarios violadores.

Si este gobierno quiere seguir vendiendo su discurso de cambio tiene la gran oportunidad de terminar con los abusos en el precio de los pasaportes y de las legalizaciones, de reformar el sistema de cobro, de reorientar las finanzas consulares y de reivindicar a la Diáspora.