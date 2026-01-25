Construirán en 2026 el primer hotel tokenizado dominicano

José Luis Leonardo, Javier Sáenz de Olazagoitia y Gerard Byrne.

MADRID, España. – En el contexto de Fitur 2026, en un movimiento que redefine los estándares del sector turístico y financiero en la región, Archipelago International inicia en 2026 la construcción del primer hotel tokenizado de la República Dominicana.

Archipelago International, el grupo de gestión hotelera privado más grande del sudeste asiático, formalizó un acuerdo estratégico con Cayacoa Group Dominicana, para el desarrollo del hotel Grand ASTON Coral Golf Resort & Spa by Cáicu, en Punta Cana.

Este proyecto de lujo marca un antes y un después en la economía digital de República Dominicana, al convertirse en el primer espacio de su tipo del país en ser completamente tokenizado.

Es decir, que divide el activo en «fracciones» digitales, que permiten a los inversores de diversa escala, adquirir un token y recibir dividendos proporcionales a las ganancias de la operación hotelera.

Gerard Byrne director general de Archipelago, indicó que “La alianza entre Archipelago International y Cayacoa Group introduce un modelo de inversión disruptivo basado en la tokenización inmobiliaria.

¨La eficiencia operativa del proyecto proyecta un retorno de inversión (ROI) de un 7 a un 14%, cifra que supera los promedios de los mercados¨, precisó.

ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO

¨Este modelo permite que un activo de alto rendimiento en Punta Cana sea accesible a una base global de inversores, respaldado por una estructura financiera sólida y regulada”, señaló.

Con una inversión estimada de 160 millones de dólares, el Grand ASTON, ubicado en el exclusivo desarrollo de Coral Golf En Punta Cana, posee 200 habitaciones y 325 residencias.

“El hotel estará situado justo frente a un inmenso lago de 48,000 m2, que es el eje visual del proyecto comprendido en un campo de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye¨, explicó José Luis Leonardo, vicepresidente ejecutivo de Las Américas para Archipelago International.

