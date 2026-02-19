Consejo Santo Domingo Este impulsa desarrollo municipio

La actividad buscó el fortalecimiento de los vínculos institucionales, la colaboración intersectorial y consolidar una visión común de crecimiento económico sostenible mediante un diálogo constructivo, que permita articular iniciativas conjuntas entre los sectores público y privado.

SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA. — El Consejo de Desarrollo Empresarial y Económico de Santo Domingo Este efectuó un encuentro con autoridades, funcionarios públicos, empresarios y otros actores interesados en el progreso integral del municipio.

En la ocasión, se reconoció que el desarrollo empresarial constituye un pilar fundamental para el progreso social y económico, no solo del municipio, sino también de la provincia en general.

IMPACTO DEL SECTOR EMPRESARIAL

En el encuentro, efectuado este martes en el Hotel City Inn, miembros del Consejo destacaron que la consolidación del sector empresarial tiene un impacto directo en la generación de empleos, la dinamización de la economía y la creación de oportunidades para miles de familias.

Cuando se robustecen las empresas, se fortifica la provincia, su gente y su futuro, expresaron los representantes del organismo.

UN ESPACIO PARA CONSOLIDAR ALIANZAS

El Consejo reiteró que este encuentro constituye una oportunidad para consolidar alianzas, identificar prioridades comunes y promover acciones orientadas a construir un modelo inclusivo y sostenible, que genere un impacto positivo en todo el municipio de Santo Domingo Este.

agl/of-am