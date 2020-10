Congelar el balón

POR FELIX REYES

En poco más de tres semanas serán celebradas elecciones presidenciales, vicepresidenciales y congresuales norteamericanas, en las que los ciudadanos de este país escogerán entre los candidatos republicanos y demócratas.

Cuando una competencia electoral es muy cerrada, parece recomendable evitar entrar en el terreno de los pronósticos electorales, pues uno tiende a mezclar deseos o temores con la realidad. No obstante, con algunas aprensiones, hoy me atrevo a pronosticar una victoria electoral demócrata.

Se conoce que, con diferentes grados de acierto, diversos métodos suelen ser utilizados para pronosticar resultados electorales. Las encuestas, que son uno de los métodos más usados, indican una consolidación de la ventaja del candidato demócrata, que llega a rozar el 10% a nivel nacional y el 5% en los denominados estados pendulares, es decir, aquellos que son decisivos en el conteo de colegios electorales.

Otros métodos, como los utilizados por los sitios de internet Realclearpolitic y FiveThirtyEight, también dan mayor probabilidad de victoria al candidato demócrata. Estos modelos, partiendo de promedios de encuestas, tanto a nivel nacional como de los estados en disputa, recurren a la consideración de otros factores estadísticos y probabilisticos, confiriendo a sus pronósticos mayor nivel de confiabilidad.

De igual modo, otros modelos predicen una victoria electoral demócrata, entre los que se encuentran el desarrollado por el historiador norteamericano Allan Lichtman y el científico ruso Vladimir Keilis-Vorok. Este método, al ser aplicado en el pronóstico de elecciones norteamericanas, maneja la hipótesis de que los resultados electorales en este país dependen del manejo que tiene un gobernante en ejercicio, a partir de la ponderación de trece elementos o “llaves” para acceder a la Casa Blanca.

Para rematar, Joe Biden también es favorito en Las Vegas (no me refiero al estado de Nevada, que también lo es, sino al mundo de las apuestas). El método de apuestas es uno de los instrumentos de pronóstico electoral que históricamente más ha acertado en las elecciones norteamericanas.

Todo lo anterior refuerza mi confianza en una victoria demócrata, a lo que se agrega una observación de tipo cualitativo que en el tiempo que tengo observando procesos electorales siempre se ha cumplido. Este consiste en el “método” de observar de cuál barco salta la gente porque percibe que se hunde. Si revisamos los periódicos norteamericanos recientes observamos que cientos de figuras importantes del Partido Republicano han declarado su apoyo a Biden.

Válido es observar que, diferente a República Dominicana, donde “saltar del barco” está casi siempre motivado en intereses materiales y el transfuguismo, en Estados Unidos ese “salto” responde a motivaciones más nobles, como en este caso es la preocupación de muchos republicanos por la creciente polarización interna y la pérdida de prestigio e influencia de Estados Unidos causadas por el presidente Trump.

Ahora bien, mi confianza en el triunfo de Joe Biden no se debe interpretar como una certidumbre de que la misma ocurrirá inexorablemente. He admitido que tengo algunas aprensiones, pues, si bien es cierto que la tasa de rechazo del presidente Trump es una de las más altas que candidato a la reelección haya tenido alguna vez, al mismo tiempo esas mismas encuestas indican que su voto duro es uno de los más consistentes, oscilando alrededor del 45% en los estados que realmente cuentan, es decir, en estados como Florida, Pennsylvania y Michigan, entre otros.

A lo anterior se agrega que la campaña del presidente Trump tiene claro que la única vía con que cuenta para descontar la ventaja que le lleva Joe Biden es mediante una estrategia de omisión y supresión del voto demócrata. Esta estrategia se vale de diferentes mecanismos, como son:

1)Campañas de desinformación a través de las redes sociales, similares a las del 2016, dirigidas a manipular determinados segmentos del electorado (jóvenes, afroamericanos, hispanos); 2) tácticas de intimidación a las minorías en las urnas para causar su abstención; 3) establecimiento de dificultades del voto temprano y por correo, para propiciar la abstención de personas mayores de edad, sabiendo que, debido al deplorable manejo de la pandemia del Covid-19, este segmento demográfico ha abandonado su preferencia hacia el Partido Republicano, inclinándose de manera abrumadora por el candidato demócrata.

Advertidos de esta estrategia de omisión y supresión del voto de la campaña de Trump, los estrategas demócratas deben contrarrestarla con acciones equivalentes dirigidas a restar entusiasmo en el electorado republicano y, sobre todo, evitando la comisión de errores que puedan traducirse en pérdida de apoyo entre los votantes no pertenecientes a ningún partido, que constituyen un voto frágil y son quienes inclinan la balanza para decidir la victoria.

En este momento, igual que en las competencias deportivas, es necesario utilizar tácticas defensivas para no perder la ventaja que ya se tiene. En el boxeo, la esquina del contendiente que está ganando en el último «round», le instruye a no arriesgarse involucrándose en intercambio de golpes. En el baloncesto, cuando en los últimos minutos se tiene una ventaja considerable se utiliza la táctica de congelar el balón, que consiste en no hacer jugadas arriesgadas y agotar el tiempo.

Esto no significa asumir una actitud pasiva, dejar de actuar ni mucho menos relajarse y empezar a celebrar. No se trata de eso, pues, volviendo al simil con las actividades deportivas, podría ocurrir lo de aquel competidor de carreras que yendo al frente en los últimos 10 metros, empieza a celebrar creyendo que ya ha ganado y no ve que otro participante le está pasando. En conclusión, es necesario que preservemos la ventaja, actuando.