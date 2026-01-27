Confirman participación Tatis Jr. en el Clásico Mundial de Beisbol

Fernando Tatis Jr.

Santo Domingo, 27 ene.- La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmós la participación del estelar jardinero Fernando Tatis Jr. con el equipo local que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

«Fernando @tatis Jr. se une al equipo dominicano que accionará en el #WorldBaseballClassic», escribió la Fedom n sus redes sociales.

El anuncio de la participación del jardinero de los Padres de San Diego se produce luego de completar los procesos administrativos exigidos por la MLB para aprobar la participación de jugadores en el certamen mundialista.

Tatis Jr., quien cuenta con siete temporadas en las Grandes Ligas, estará participando por primera vez en el torneo de naciones que está programado para jugarse del 5 al 17 de marzo del presente año.

Con la incorporación de Tatis Jr., el conjunto que estará bajo la dirección de Albert Pujols agrega un jugador que puede proveer poder y velocidad en el plano ofensivo como lo evidencian los 37 jonrones y 29 bases robadas que promedia por campaña en su carrera en las Grandes Ligas.

Su potencial con el madero ha llevado a Tatis Jr. a coleccionar dos Bates de Plata, siendo su mejor temporada la del año 2021, cuando bateó para promedio de .282, con su máximo total de jonrones (42) y vueltas empujadas (97), lo que lo llevó a terminar tercero en la votación al premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Además de lo que puede hacer con el bate, Tatis Jr., quien ha participado en tres Juegos de Estrellas, posee una de las defensas más sólidas en las Grandes Ligas, donde contabiliza dos Guantes de Oro, como el mejor jardinero derecho de la Liga Nacional y dos Guantes de Platino, como el mejor defensor del mayor de los circuitos de la MLB.

Además de jugar por primera vez en el evento, Tatis Jr. contará con la compañía de su padre, Fernando Tatis, quien se desempeñará como asistente del dirigente Albert Pujols para el torneo.

En el campeonato, el equipo dominicano será parte del Grupo D y jugará en el estadio de los Marlins de Miami junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel.

La República Dominicana busca ganar el trofeo de campeón por segunda vez en su historia, luego de haberse coronado campeones invictos de la edición del Clásico Mundial celebrado en el año 2013.

of-am