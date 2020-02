OPINION: Confesión del Gobierno, relevo de pruebas

EL AUTOR es economista, ex gobernador del Banco Central. Reside en Santo Domingo.

El gobierno acaba de admitir, por intermedio del Ministerio de Hacienda, que la deuda creció durante 2019 mucho más rápidamente que la economía medida por el PBI.

Éste Ministerio indicó que durante el año 2019, la deuda del sector público no financiero aumentó en 5400 millones de dólares, que sumados a unos US$ 600 millones al crecer la deuda del Banco Central en base al comportamiento hasta septiembre, la deuda pública consolidada se elevaría a unos US$ 6000 millones.

Comparando este valor con el PBI para 2019, que habría crecido 4300 millones de US$ calculado mediante la aplicación de la tasa oficial de crecimiento de la economía (5%) al PBI del 2018; la deuda habría crecido en 2019 a una velocidad de 40% (6000/4300) mas rápida que el PBI.

Esta mayor velocidad del crecimiento de la deuda con relación a la economía no se observa aisladamente para 2019, sino que es una marcada tendencia que se desarrolla como una espiral progresiva que acelera cada año el crecimiento de la deuda con relación al producto.

En efecto, entre 2012 y 2018, la deuda consolidada creció 64% al pasar de US$25,065 millones a US$41,093 millones; mientras que el PBI crecía 34% al pasar de US$60,740 millones a US$81,360 millones.

Comparando el 64% de crecimiento de la deuda con el 34% del PBI, se concluye que la deuda creció en 5 años 88% más rápido que la economía medida por el PBI; equivalente a un promedio anual de un 18% entre 2012 y 2018.

Como en un solo año (2019) la deuda creció 40% más rápido que el PBI, 2.2 veces más que el 18% de promedio de los 5 años precedentes (2012-2018); se concluye que nos encontramos ante una aceleración asombrosa del endeudamiento en relación a la economía.

Aprovechamos la ocasión para destacar que no es lo mismo una tendencia sostenida al endeudamiento que un endeudamiento coyuntural, para un año particular, originado en un comportamiento crítico y fuera de la normalidad institucional; con lo que el gobierno quiere minimizar su tendencia a endeudar la nación más allá de los límites razonables.

Decimos esto porque voceros gubernamentales y progubernamentales han pretendido minimizar el alto porcentaje de endeudamiento en comparación con el PBI, hasta hoy alcanzado en base a una tendencia sostenida, justificándolo en que en años particularmente críticos, 2003 y 2004, años en que por el mal manejo de la crisis bancaria originada por la quiebra de BANINTER, la economía a dominicana quedó seriamente afectada y la deuda pública consolidada notoriamente incrementada.

wj/am