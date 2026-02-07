Condenan a 20 años hombre que violó sexualmente una menor
SANTO DOMINGO. – Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a una adolescente en Santo Domingo Este.
Se trata de Carlos Rafael Campusano Féliz, quien abusó de una menor de 16 años en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, desde que era pequeña. El agresor la amenazaba con matarla si ella contaba lo sucedido.
Durante la audiencia, las fiscales litigantes Aldalgisa Hernández y Vilma Méndez indicaron que la víctima, mediante una entrevista de Cámara Gesell, detalló de forma clara y precisa lo acontecido.
El procesado fue arrestado en flagrante delito, en noviembre del 2024, luego de que una persona hiciera una llamada anónima al Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.
agl/an
LOS NUEVOS 4 GIGANTES DEL ALMA, AL ATAQUE: LAS DROGAS, LA IGNORANCIA, EL INTERNET Y LA MIGRACIÒN.