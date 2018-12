Concejal Ydanis Rodríguez oficializa su candidatura a defensor del pueblo

NUEVA YORK.- El concejal Ydanis Rodríguez oficializó su candidatura al puesto de defensor del pueblo de Nueva York.

Lo hizo la tarde de este domingo en el United Palace, en un multitudinario acto en el que recibió el respaldo de importantes personalidades e influyentes oficilaes electo de esta demarcación, entre ellos la asambleísta Carmen de la Rosa, quien explicó que su apoyo a Rodríguez es un compromiso moral, ya que es su mentor.

También asistieron dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC), de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y Alianza País, entre otras organizaciones que hacen vida política en la Gran Manzana.

El representante del Distrito 10 ante el Concejo Municipal se suma a la lista de candidatos por el cargo que deja Letitia James, quien asumirá como fiscal general del estado.

Rodríguez, que ahora se enfrentará a la expresidenta del Concejo, Melissa Mark Viverito, y a otros 20 postulantes, dijo que aspira a dirigir una oficina para todos.

“Vamos a trabajar para construir un Nueva York lleno de oportunidades para todos los residentes”, manifestó.

Agregó que “hoy le digo a mi comunidad y a la ciudad de Nueva York que en representación del 38% de inmigrantes que hemos nacidos en el extranjero y del 42% cuyas familias vinieron de otros países que juntos vamos a luchar a través de los cinco condados para ganar el puesto de Defensor del Pueblo”.

Dijo que su mejor carta de presentación ha sido su lucha en favor de los inmigrantes, de los inquilinos pobres “y que soy cibaeño, nacido en Moca y criado en Licey al Medio, en Santiago de los Caballeros”.

“A mí no me contaron la historia, yo he vivido la historia y sé lo importante que es defender a todos nuestros inquilinos para que sus derechos sean respetados y tengan apartamentos decentes”, afirmó.

Agradeció la presencia y el respaldo “que he recibido de la comunidad, los partidos políticos y representantes de las comunidades inmigrantes del mundo que están aquí, diciendo somos una sola voz”.