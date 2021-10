Informan sobre incidentes entre choferes y pasajeros, por tarjetas

SANTO DOMINGO.- En algunas rutas interurbanas de esta capital se han registrado incidentes entre pasajeros que no portan la tarjeta de vacunación y choferes que, acogiendo un mandato de las autoridades, han comenzado a exigirlas.

Así lo informó Mario Díaz, portavoz de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), quien públicamente solicitó a las autoridades que brinden seguridad a los choferes, de forma tal que no se repitan estas situaciones

Díaz dijo que los choferes de su gremio «tienen instrucciones precisas de no montar a ningún pasajero que no tenga la tarjeta de vacunación contra la CoviD-19 y a quienes no tengan mascarillas».

«Han creado incidentes mínimos, estamos llamando a las autoridades, al nuevo Director de la Policía Nacional, para que se estrene y le brinde protección a los transportistas que están realizando su labor y que han recibido agresiones, como represalia, de pasajeros», dijo.

