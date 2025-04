Conape construirá hogar para acoger adultos mayores en Azua

La firma del contrato de la donación del terreno.

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) construirá un hogar de día para acoger adultos mayores del municipio de Azua a quienes darán asistencia integral incluyendo acogida durante el día.

El doctor José García Ramírez, director ejecutivo del CONAPE y el agrónomo Francisco Guillermo García, suscribieron los términos sobre la donación del terreno, durante un acto realizado en el Despacho principal de la entidad.

Se trata de un terreno de 4 mil 590 metros cuadrados el cual está deslindado y listo para entregar a nombre del CONAPE, libre de costos de transferencia, a los fine de que los adultos mayores del referido municipio disfruten de los beneficios que otorgan los hogares de día a esta población.

El doctor García Ramírez sostuvo que en el terreno se construirá además un Caipi que se trata de un hogar que da atención los niños de la primera infancia, dos grupos muy vulnerables que necesitan en gran medida del apoyo y asistencia social

“De modo que para nosotros esto es un tesoro y lo vamos a utilizar como tal, pues nosotros tenemos hasta los planos, de manera, que es sumamente trascendente la firma de este convenio para la utilización de este predio” acotó.

El acuerdo entre la entidad rectora de la Reforma Agraria y CONAPE establece que el IAD cede y transfiere en calidad de donación el inmueble con designación catastral 3014-2514-7995, amparado en el Certificado de Título Matrícula No. 3000-8294-03.

El doctor García Ramírez, al recibir el contrato que acredita el Conape como dueño del terreno, expresó que la entidad acepta la donación, reconociendo que se realiza bajo la Ley de Reforma Agraria No. 5879 y sus modificaciones.

Asimismo, el funcionario aseguró que este terreno solo tendrá el fin de construir un hogar de día para adultos mayores, ya que fue el único motivo de obtener, de manera que, “se destinará el terreno a los fines establecidos, realizando un uso adecuado y conforme a las leyes”.

Mientras que el titular del IAD dijo que esta donación representa un paso importante en la colaboración con CONAPE, y se espera que tenga un impacto positivo en la comunidad de Azua y zonas aledañas; destacando la importancia de esta donación para apoyar las iniciativas de CONAPE en beneficio de la población envejeciente.

La donación de este terreno al CONAPE se ampara en la Ley No. 5879, el Decreto No. 624-12 y el Decreto No. 198-13; y la exención del pago de impuestos por la transferencia de este inmueble se ampara en la Ley 173-07, expresó el funcionario del sector agrícola.

of-am