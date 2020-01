Conani hace descenso en la casa del padre de niña asesinada

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La encargada de la Oficina Regional Norte del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Damaris Santiago, informó que una comisión de trabajo entrevistó al padre de la niña de 4 años Yaneisy Rodríguez, violada y asesinada en la comunidad Barranca en Sabana Iglesia.

Señaló que el propósito fue determinar si puede entregarse al progenitor la custodia definitiva de las otras dos hijas, de 6 y 8 años de edad, que tuvo con la señora Yanery Rodríguez, madre de la niña asesinada

Santiago dijo que las menores están en un hogar de paso, bajo protección de ese organismo. “En una acción conjunta se tomó la decisión de tener las niñas bajo protección y el Conani es el organismo responsable, mientras continúan las indagatorias”, explicó.

La entrevista que se le practicó al hombre persigue determinar si su hogar, ubicado a pocos metros de la residencia donde las tres hermanitas vivían con su madre y abuela, es un ambiente seguro para ellas.

El padre de las niñas dijo que tiene la esperanza puesta en Dios y en la Justicia para que sus hijas les sean entregadas. “Lo que ellos me digan yo hago, la contesta de ellos yo hago, porque ellos no me la pueden quitar tampoco, porque si me la quitan me van a hacer morir, porque lo único que me queda son ellas”, enfatizó.

“Ya yo tengo hasta una señora que está a una esquina de aquí que me las va a atender y todo eso. Yo le voy a pagar”, dijo Ramón Antonio Espinal Pérez, al entender que tiene condiciones para asumir la patria potestad de las pequeñas.

La abuela de las hermanitas acusó al padre de éstas de no tener condiciones para atenderlas y dijo que él nunca se hizo responsable de su manutención ni su cuidado.

