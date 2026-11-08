Comunismo invertido (OPINION)

Por MARCELINO LARA

Cuando un gobierno cualquiera invierte dinero del presupuesto nacional para mejorar la salud, la educación o el transporte público, o tal vez el servicio de energía eléctrica, de inmediato aparecen unos iluminados que lo acusan de socialista o de comunista.

Claro, porque todo tipo de recursos públicos, que sean utilizados para mejorar la calidad de vida de la clase media y de los pobres, son catalogados como una dilapidación de los impuestos que financian el presupuesto nacional, según esas voces iluminadas.

Por esa razón, es criticado cualquier gasto público que sea orientado a mantener los niveles mínimos de consumo de aquellos sectores no propietarios de los medios de producción. Eso es socialismo, eso es comunismo critican, de forma peyorativa y maliciosa.

Sin embargo, cuando un gobierno se dedica a transferir recursos del presupuesto nacional a los sectores más ricos de la sociedad, a los dueños de los medios de producción, esas voces iluminadas desaparecen como por arte de magia.

Todos hacen silencio, y el que calla otorga, y se vuelve cómplice.

Y ni hablar si esos recursos se disfrazan de préstamos para favorecer a relacionados del partido de gobierno, y hasta aspirantes a ocupar posiciones electivas a través del partido que dirige la administración pública.

Es lo que ha sucedido con unos famosos préstamos otorgados por el Banco Agrícola en transcurso del período 2021 al 2026, siempre haciendo énfasis en los períodos de campaña electoral. Durante esos años han sido otorgados más de 100 mil millones de pesos en préstamos, pero la producción agropecuaria no ha avanzado en nada, al contrario, muchos productores han quebrado. El BA usado para favorecer a políticos, y amigos relacionados al poder, pero que nada han hecho por aumentar la producción agropecuaria nacional.

Por otra parte, el gasto tributario proyectado para los años 2026-2027 asciende a unos 900,075.16 millones de pesos, casi un billón de pesos en dos años, dirigidos a los sectores de mayor poder económico de la sociedad dominicana.

Muy relacionado a ese gasto tributario tenemos también que la Administración Tributaria deja de cobrar el 40% del ITBIS y el 60% del impuesto sobre la renta, que debería cobrar. Más de 400 mil millones de pesos entre los dos. Y todavía tienen la cara dura de seguir hablando de más reformas tributarias.

Todo está bastante claro, cuando se transfieren, se otorgan o se facilitan los recursos del presupuesto nacional a los sectores económicos más poderosos de la sociedad, no se menciona el cuco del comunismo, pero cuando esos recursos son orientados a favorecer a clase media y pobres, aparece de inmediato el fantasma chantajista del socialismo y del comunismo. Que conveniente.

Esta administración de gobierno se ha olvidado de los micro, pequeños y medianos empresarios emprendedores, pero también del mediano y pequeño productor agropecuario.

Nos han convertido en una sociedad en la que sólo los grandes sobreviven. Un comunismo invertido.

JPM-am