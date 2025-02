Cómo superar el problema energético

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Todas las providencias para superar constante problema energético, se contrae en eliminar en forma contundente a más de 800 mil usuarios irregulares que hurtan el servicio, incorporándolos al sistema de pago.

Reducir la hipertrofiada nómina de las famosas e inoperantes EDES, con orondos sueldos inclusive.

Invertir para ampliar la capacidad instalada con energías alternativas, y reducir lo más posible matriz combustibles fósiles.

Unificar en el Consejo Unificado de Empresas de Electricidad (CUE), el desperdigado sector energético, liquidando desperdicio financiero en estructuras, costos operacionales, inversiones y nóminas.

En los últimos meses 2024 que prosiguen inalterables iniciando 2025, los medios informativos reiteran protestas de amplios sectores del GSD por prolongados cortes del servicio eléctrico, ocasionando trastornos en hogares, industria, colmaderos con elevadas quejas de pérdidas por alimentos que se dañan, y ese escenario en menester disponer su fin.

Este enero 31, Antonio Cruz Rojas, vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de RD (CONACERD), denunció que el sector no aguanta más la cadena de apagones que algunas áreas se prolongan hasta por 18 horas (El Nacional 31-01-25).

También Cruz Rojas denunció que los 14,365 socios de CONACERD, perdieron enero-octubre 2024 más de RD$145 mm por falta energía a alimentos refrigerados (Diario Libre 30-01-25).

El economista Jua Ariel Jiménez precisó que la estrategia de apagones castiga a quienes pagan, haciéndolos responsables por robo de otros y falta control gubernativo, señalando que conforme informe Ministerio de Desempeño del Ministerio de Energía y Minas, el subsidio al sector eléctrico se ha triplicado, pasando de US$424 mm en 2019 a cerca de U$1,500 mm en 2024.

Añadió que las inversiones en el sector cayeron de US$296 mm en 2019 a solo US$ 170 mm en 2023, y el gasto operativo incluyendo nómina, ha aumentado en US$14 mm (Diario Libre 30-01-25).

Los apagones de hasta ocho horas diaria producen pérdidas al comercio por más de RD$1,800 mm mensuales, denunció Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), El Nacional 31-01-25).

Marranzini

Quejas similares por cortes prolongados energía se atribuyen a estrategias financieras para compensar los hurtos del servicio por quienes no pagan, empero, Celso Marranzini Pérez, presidente del Consejo Unificado Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), afirmó que en RD ya no existen apagones financieros, motivado exigencia del FMI que dispuso exigir el pago a las generadoras (El Naciojnal 27-01-25).

Celso Marranzini Pérez es un reputado empresario energético, designado para presidir el CUED por el presidente Luis Abinader el 03-01-24 por decreto 667-23, también presidente de Punta Catalina y vicepresidente ejecutivo del Gabinete Eléctrico Estatal.

Marranini Pérez es un exitoso empresario de vieja data, ponderado por sus iguales como persona de recto proceder y eficiente, con gran experiencia en el sector eléctrico, recordando que a finales de los años 1990 presidió el Consejo de Administración de CDE.

En 2009 vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, integrante de diez notables designado por el entonces presidente Danilo Medina para investigar proceso licitación construir Punta Catalina, de manera que sus actuaciones en el sector son evaluadas con notas altas, y no pocos califican su gestión a la altura del inolvidable, incorruptible y paradigmático Julio Sauri González, que no es poco equiparar.

Marranzini Pérez compareció este enero 22-25 al almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, externando que el drenaje de recursos eléctricos no es posible mantener, donde se pierden ente US$800 a US$900 mm cada año, causado por quienes no pagan el servicio eléctrico, ofreciendo un plazo de seis meses a clientes no incorporados, no pagarán fianza ni primera factura, estrategia para resolver la añeja delictuosa práctica de evadir pago servicio eléctrico.

Edificó que en este 2025 se invertirán US$350 mm en redes de distribución, serán instalados 400 mil medidores, ambas providencias equilibrarán oferta energética e incorporación usuarios.

Avanzó para los próximos tres años, como estrategia para reducir pérdida de energía y costo de adquisición para las distribuidoras, se incorporan providencias, y con éstas, el costo fiscal del Gobierno que en 2024 terminó en US$1,500 mm, y desde 2021 asciende a US$4,778 mm.

Manicomio económico

Un mayúsculo, irritante e imperdonable dislate administrativo, que Marranzini, avalado por su experiencia y eficiencia, eliminará.

Uno de los retos que enfrentará Marranzini Pérez consiste en propiciar el profundo crecimiento de energías alternativas o verde, considerando las diferentes matrices actuales de las generadoras

Carbón 31%.

Gas natural 38.7%

Hidroeléctrica 10.98%

Solar 11.90%.

Eólica 7.35%.

Madera, virutas y bagazo de caña 0.53%.

Esos porcientos reflejan tímida reacción ley 57-07 de Incentivo Energías Renovables.

Traduce el anémico aporte de energía hidráulica, evidente prologando retraso en construir varias presas, aprovechando el desperdiciado caudal de varios afluentes.

El 20-08-2019, el ingeniero Osmar Benítez, ex ministro de Agricultura y vicepresidente de la

Junta Agroempresarial, expresó que en Cuba hay 304 ríos y tiene 245 presas. RD hay 506 ríos y tiene 35 presas.

Rafael Leónidas Trujillo construyó Inoa en 1945 en San José de las Matas y Jimenoa, en Jarabacoa. Joaquín Balaguer construyó 30. Antonio Guzmán construyó Sabana Yegua. Salvador Jorge Blanco construyó Río Blanco. Hipólito Mejía y Leonel Fernández Monción, Hipólito Mejía Chacuey y Maguaca. Danilo tres Dos Bocas, Palma Sola y Yaguate y dos en construcción La Piña y Monte Grande, que dejó construida en 51%.

Luis Abinader ha construido la presa de y Monte Grande, la mayor del país, inaugurada el 25-01-24.

Benítez enfatizó imperioso construir muchas presas, reservorios, porque en el país caen 75,000 mm de metros cúbicos de agua de los cuales se evaporan 48 mil mm.

El ingeniero Silvio Carrasco, ex director del INDHRI y director Unidad de Gestión de Agua de la PUCAMAIMA, expresó necesidad construir 20 nuevas presas (La Información 27-02-24).

Las barril sin fondo de las EDES es imperioso eliminarlas por su inoperancia y despilfarro.

Nómina de EDES subieron de 7,597 a 8,119, desglosado así:}

EDE ESTE, 254 empleados más.

EDE NORTE 175 más.

EDE SUR 93 más.

EGEGHID de 1,642 a 1,660.

ETED DE 1,610 a 1,660.

Punta Catalina de 343 a 417.

(Hoy 22-08-23).

PÉRDIDAS EDES 3024

EDE ESTE 54.7%.

EDE SUR 30.7%.

EDE NORTE 25.5%.

TOTAL PÉRDIDAS.1,734,643 mw, una sinrazón e imperdonable ineficiencia.

Listín Diario editorializó este 24-01-25, sobre esta catástrofe administrativa, no es posible convivir con apagones constantes, urgiendo estabilizar suministro energético.

Apagones afectan a 1.5 mm clientes de 500 circuitos, refiere Maranzini Pérez (Hoy 24-01-25).

Presidente Luis Abinader anunció proyecta invertir en 2025 aumentar producción energía eléctrica en 25% (Diario Libre 20-01-25).

Reto

Hay un reto normalizar servicio eléctrico este 2025, eficientizando el sistema, incorporando 900 mil usuarios, podando nóminas y centralizando el sector en el CUED.

El ingeniero industrial Edward Veras, director ejecutivo Comisión Nacional de Energía (CNE), precisó demanda pico para este 2025 escalará a cuatro mil MW, conforme crecimiento económico 5% en 2024, presumiéndose crecerá este año, instando adoptar providencias enfrentar reto.

Veras ponderó la imperiosa e indeclinable necesidad de alcanzar un 30% de energías renovables para 2030 (La Información 03-02-25).

El ingeniero industrial Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), propuso al Banco Central liberar RD$60 mil mm del encaje legar para financiar con tasas entre 7 y 8% orientados a rehabilitar y mejorar las redes distribuidoras de electricidad, consiguiendo reducir pérdidas, mejorando sus grandes déficits financieros (Hoy 03-02-25).

Ambas ponencias debieran merecer ponderarlas, y en la medida de lo posible, respaldarlas como providencias a implementar, con propósitos de estabilizar un servicio nodal, conectado con el sumo interés de nuestro mandatario superar los graves inconvenientes del sector energía eléctrica.

JPM

