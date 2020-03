Como derrotar a la nigua Danilo Medina y al León Fernández

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – La situación electoral de Gonzalo, Danilo y Leonel frente al pueblo es crítica; las recién pasadas elecciones municipales confirman esa condición. Ante estos resultados, no hay forma legal con la que el PLD y aliados puedan ganar las elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse el próximo 17 de mayo. No las ganaran ni con oraciones a todos los santos, y más ante el hecho, de que las elecciones municipales fueron ganadas por el PRM y aliados, una condición, que según el mismo Danilo, “son la antesala y puerta de la victoria de las elecciones presidenciales y las congresionales a celebrarse en el mes de mayo”. ¡Pero ojo!, los fraudes con compras de votos y otras maniobras mafiosas, no son legalidades y oraciones, sino métodos sucios por los cuales intentarán imponerse.

2 – Ahora bien, como la política se nutre de realidades, vamos a emplearnos a fondo en analizar las posibles acciones (unificación, acuerdos, ententes, amarres, etc.,), que pueden implementar las susodichas facciones del PLD en pugna, para quedarse en el poder en aras de la impunidad y de proteger sus riquezas mal habidas.

3 – En este complejo escenario electoral, Ramón Alburquerque ha dicho, que si el PRM rechaza una alianza con Leonel, queda fuera del poder; y Guido Gómez Mazara ha postulado que para el PRM y aliados ganar en la primera vuelta, desde ya debe aliarse con Leonel. Objeto estas videncias, porque las alianzas de Leonel con el PRM están limitadas a lo municipal y congresual, mas no así a nivel presidencial, ni en primera ni en segunda vuelta, por la razón de que él (Leonel), no va caer en el gancho de que otro partido llegue al poder con su ayuda, puesto que eso sería ganarse ante los suyos el estigma de traidor. Sabemos que Leonel es un corrupto, pero no un estúpido, para incurrir en una acción que lo destruiría ante todos sus compañeros.

4 – Otros, como Enmanuel Esquea Guerrero rechazan esa alianza argumentando que la misma le hace más mal que bien al PRM, pues Leonel – sostiene Esquea – por sus grandes desmanes contra el país, en vez de sumar, resta. Ante la sola idea de la unión, Esquea recomienda prudencia, puesto que Leonel representa una de las facciones del PLD comprometida con la corrupción, a lo que yo añado: comprometidos con hipotecar el país, vía el excesivo endeudamiento, comprometidos con regalar nuestro oro a la Barrick Gold, y comprometidos con el narcotráfico y con todo el deterioro de la institucionalidad, principalmente en lo que respeta al Poder Judicial.

5 – Todas estas opiniones conforman un panel de discusión que mueven a confundir a las masas. No obstante, la realidad que subyace en esta situación es que el leonelismo y el danilismo en aras de sus intereses y la impunidad están obligados a entenderse, porque si no lo hacen así, ambos bandos, juntos perecerán.

6 – Actualmente, Leonel y Danilo están bajo una presión enorme de sus más cercanos colaboradores, para que se negocie la unificación entre ellos, para la cual Leonel ha puesto sus condiciones, una de ella es, que él sea el candidato presidencial. Danilo, dado que el Penco y la Penca no arrancan, y ante la presión de los suyos está entre la espada y la pared. Pero finalmente Danilo tendrá que acogerse a la petición de Leonel, a sabiendas de que aun así, no podrán ganarle al PRM, ni en una primera, ni en una eventual segunda vuelta, porque ya la decisión del pueblo de salir del PLD es irreversible.

7 – Los legos en materia política se estarán preguntando: ¿Sabiendo que ese peledeismo unificado no ganará de ninguna forma (ni en primera ni en segunda vuelta), entonces, que sentido tiene la unificación de la que hablamos?, y yo contesto, muy sencillo. En primer lugar, al Danilo y Leonel ir unificados a las elecciones, entonces, ante sus seguidores quedarán mediatizados los motivos de la derrota, con lo que ellos quedaran librados de que los acusen de que las elecciones se perdieron por la división entre ambos, a la vez, Leonel quedaría libre del estigma de traidor, al no aliarse al PRM. Pero además, yendo ellos unificados a la elecciones, pueden obtener un número suficiente de congresistas (diputados y senadores), que les asegurarán la permanencia de un tren judicial que les garantice a todos ellos la impunidad que precisan desesperadamente.

8 – En las redes se lee, que los susodichos legos en política, hablan que no es posible la sustitución de Leonel por el Penco, se expresan así, porque ignoran que las leyes contemplan, esta sustitución en caso de renuncia, enfermedad o muerte.

9 – En esta “Manigua política”, yo me adhiero a las advertencias hecha por Rafael Chaljub Mejía, cuando plantea no subestimar a un Partido como el PLD con suficientes recursos, con militantes duros, que están apegados al poder como lapas, que habrá que desprenderlos, a lo que yo (ME), añado: sin escrúpulos, sin ética, sin moral y bien perversos, que aunque el PRM le ha dado un duro golpe al PLD al ganar las elecciones municipales, eso no significa que las elecciones de mayo estén ganadas, por lo que se necesita trabajar duro para mantener el control con miras a mayo, para que podamos derrotar a la nigua de Danilo Medina, al león Fernández y a sus legiones de diablos. También estoy de acuerdo con Chaljub Mejía en cuanto que tenemos que cuidar físicamente a nuestro Candidato Luis Abinader, para que no corra la misma suerte que el mexicano Luis Donaldo Colosio. Los perversos que estamos por sacar del poder, dan para cualquier cosa, por macabra que sea.

10 – Tal como señalé en uno de los párrafos de esta entrega, es importante tener en cuenta estas eventualidades, para que si suceden, no nos cojan por sorpresa asando batatas, sino, que ya tengamos elaborados el plan A, B, C, etc., para que no estemos improvisando y cometiendo errores que pueden ser fatales.

El que tenga oídos que oiga…

