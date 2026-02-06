Comercio y consumo atraen el 52% de préstamos a MIPYMES

SANTO DOMINGO. – El 52.1% del monto aprobado como financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) está concentrado en las destinadas a comercio y servicios de consumo.

Los datos fueron aportados por las entidades financieras que participan en la iniciativa We Finance Code, que coordina la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El gremio bancario observó que ramas con mayor potencial de transformación productiva, como la industria y la logística (16.1%) y el agro, la energía y otros servicios productivos (14.2%), concentran una proporción significativamente menor del financiamiento. Ello sugiere que, si bien el crédito acompaña la actividad económica del país, aún existen oportunidades para impulsar las áreas de mayor valor agregado y productividad.

DIFERENCIAS EN LA ESCALA DEL FINANCIAMIENTO

En cuanto al análisis del monto promedio desembolsado, reveló que se evidencian diferencias en la escala del financiamiento entre los distintos tipos de MIPYMES.

Las institucionales agrupan las cantidades promedio más elevadas (78.6%), seguidas por las empresas de estructura mixta (14.7%), las lideradas por hombres (5.4%) y, finalmente, las dirigidas por mujeres (1.7%).

BRECHA DE GÉNERO

En un documento de prensa, la ABA consideró que esta distribución pone de relieve que la brecha de género en el financiamiento no se explica por el acceso al crédito, sino por diferencias estructurales en la profundidad y escala del apoyo económico.

“La experiencia dominicana confirma que la inclusión financiera de las mujeres no puede abordarse como un esfuerzo aislado ni como una política de corto plazo. Se trata de una agenda estructural de desarrollo económico que requiere visión país, estabilidad institucional y altos niveles de articulación entre los sectores público y productivo, el sistema financiero y los organismos de cooperación internacional”, expuso la ABA.

