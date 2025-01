Comedia dominicana El Heredero llega a Puerto Rico

SAN JUAN.- El cine dominicano entrega un nuevo proyecto con la promesa de sacar una sonrisa, ofrecer entretenimiento y generar reflexión a lo largo de una historia familiar que también fue pensada para el público de Puerto Rico.

El Heredero es un filme dirigido por Frank Perozo que sigue la historia de John, un estadounidense de raíces dominicanas que llega al país por una inesperada herencia de su padre. Mientras tanto, desde República Dominicana la familia del fenecido, que espera heredar un seguro, se enfrentarán al hijo que no conocían. John se encuentra con una familia complicada, obligado a lidiar con unos tíos que son un “relajo” y un abogado de dudosa seriedad.

La película es protagonizada por los reyes del humor Raymond Pozo, Miguel Céspedes, el actor norteamericano Sawandi Wilson y la comunicadora Caroline Aquino.

“Casi siempre que se trata de los temas de la herencia, por más unida que esté la familia, se generan algún tipo de conflictos por un tema de metal, de dinero. Entonces el maravilloso guión que se logró desarrollar era resaltando bastante el tema de la comedia, tratando de verle el lado positivo a cómo muchas veces en esas familias una muerte te puede traer una separación o puede traer algún interés económico. Raymond y Miguel, Los Reyes del Humor, hacen un trabajo espectacular llevando esta comedia y situaciones que se le presentan a la familia”, ilustró Perozo, quien además de dirigir, interpreta al antagonista de la pieza.

Para lograr un balance exitoso entre actuar y ser director, Perozo aseguró que “se debe gracias a un maravilloso equipo de trabajo que me acompaña siempre en cada uno de mis proyectos. Yo principalmente como director, me concentro bastante en la parte actoral, porque antes de ser director, soy actor. El 50% de tu interpretación depende del otro actor. Por naturaleza existe una facilidad en ese proceso, pero por un tema de tiempo yo trataba de no cuidarme tanto a mí, sino cuidar más a mis compañeros y a mis protagonistas. Se requería un tiempo en el cual yo actuara y pudiese ver en el monitor lo que habían interpretado los otros y uno mismo. Eso se logró bastante bien en la primera semana. Fue un poquito aterrador para mí porque nunca lo había hecho”.

Al elenco principal se suman figuras como el influencer Marko, Rosmery Herrand, Carolina Rivas, Carlos Montesquieu, Francisco Vázquez, Yubelkis Peralta, Soraya María Cachita, Lily Taveras y Liche Ariza, entre otras personalidades.

El Heredero marca la primera colaboración de Sawandi Wilson con Perozo, quien destacó “es una estrella en ascenso. Ya ha tenido la oportunidad de hacer varias participaciones, como en Star Trek. Tiene demasiado talento. Se acopló bastante bien con los veteranos”.

Además del ofrecimiento cinematográfico que la industria en República Dominicana deja en Puerto Rico, ha permitido que actores del patio se beneficien de sus oportunidades actorales.

En ese sentido, si Perozo tuviera la oportunidad de trabajar con algún actor internacional, de inmediato menciona al boricua Benicio del Toro.

“Ese puertorriqueño es una locura”, dijo.

El Heredero se exhibe en cines locales de la Isla y simultáneamente en los cines de Estados Unidos.