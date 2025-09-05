Combustibles seguirán con los mismos precios en Dominicana

Santo Domingo, 5 sep (EFE).- La gasolina, el diésel, el gas propano y el gas natural mantendrán sus precios en la semana del 6 al 12 de septiembre, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La gasolina prémium se venderá a 290.10 pesos por galón, la gasolina regular a 224.80 pesos, el GLP a 137.20 pesos por galón y el gas natural 43.97 pesos por metro cúbico.

Por su lado, el diésel óptimo seguirá a 242.10 pesos por galón, mientras que el regular se mantendrá en 224.80 pesos por galón.

En tanto, el avtur se despachará a 196.17 pesos por galón, tras una subida de 2.11; y el keroseno a 227.70 pesos por galón, es decir, 2.30 pesos más que esta semana.

El fueloil #6 se venderá a 156.36 pesos por galón y el fueloil 1%S a 172.68 pesos por galón, después de experimentar aumentos de 1.46 y 1.68 pesos, respectivamente.

En un comunicado, Industria y Comercio informó que el Gobierno dispuso un subsidio de 304.2 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles de uso masivo en la población.EFE

