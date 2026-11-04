Combustibles RD bajarían tras acuerdo petrolero con Guyana

El Presidente de REFIDOMSA resaltó este miércoles la importancia de dicho acuerdo para la economía dominicana.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, afirmó este miércoles que el acuerdo societario suscrito entre República Dominicana y Guyana para la exploración de un pozo petrolero podría contribuir, a largo plazo, a reducir los precios de los combustibles en el país.

Pereyra explicó que Refidomsa participa como socio del Estado dominicano en una empresa vinculada al Gobierno de Guyana, que actualmente desarrolla trabajos de exploración petrolera en esa nación sudamericana.

PROYECTO A LARGO PLAZO

El funcionario aclaró que los resultados de esta iniciativa no tendrán un impacto inmediato, debido a que se encuentra en una fase de exploración, pero consideró que representa un paso estratégico para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones.

“Estos proyectos son a largo plazo y no van a llegar inmediatamente, pero es un paso importante que podrá impactar en los precios”, expresó.

DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

Pereyra indicó que Refidomsa tiene capacidad para procesar gasolina, diésel y combustible para aviones, entre otros derivados, pero actualmente refina alrededor de 30,000 barriles diarios, frente a un consumo nacional que supera los 140,000 barriles por día.

Explicó que esta diferencia obliga al país a importar la mayor parte de los combustibles que consume, cuyos precios están sujetos a las cotizaciones internacionales.

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo con Guyana podría representar una oportunidad para disminuir los costos de abastecimiento en el futuro.

SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES

El presidente de Refidomsa también destacó el esfuerzo económico del Gobierno para evitar que las alzas del petróleo en los mercados internacionales se trasladen completamente a los consumidores dominicanos.

Indicó que el subsidio a los combustibles se proyecta en unos RD$50,000 millones, recursos que, según afirmó, representan un sacrificio fiscal destinado a proteger la economía de los hogares y mantener la estabilidad de los precios.

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