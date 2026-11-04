Combustibles RD bajarían tras acuerdo petrolero con Guyana

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, afirmó este miércoles que el acuerdo societario suscrito entre República Dominicana y Guyana para la exploración de un pozo petrolero podría contribuir, a largo plazo, a reducir los precios de los combustibles en el país.
Pereyra explicó que Refidomsa participa como socio del Estado dominicano en una empresa vinculada al Gobierno de Guyana, que actualmente desarrolla trabajos de exploración petrolera en esa nación sudamericana.
PROYECTO A LARGO PLAZO
El funcionario aclaró que los resultados de esta iniciativa no tendrán un impacto inmediato, debido a que se encuentra en una fase de exploración, pero consideró que representa un paso estratégico para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones.
“Estos proyectos son a largo plazo y no van a llegar inmediatamente, pero es un paso importante que podrá impactar en los precios”, expresó.
DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Pereyra indicó que Refidomsa tiene capacidad para procesar gasolina, diésel y combustible para aviones, entre otros derivados, pero actualmente refina alrededor de 30,000 barriles diarios, frente a un consumo nacional que supera los 140,000 barriles por día.
Explicó que esta diferencia obliga al país a importar la mayor parte de los combustibles que consume, cuyos precios están sujetos a las cotizaciones internacionales.
En ese sentido, sostuvo que el acuerdo con Guyana podría representar una oportunidad para disminuir los costos de abastecimiento en el futuro.
SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES
El presidente de Refidomsa también destacó el esfuerzo económico del Gobierno para evitar que las alzas del petróleo en los mercados internacionales se trasladen completamente a los consumidores dominicanos.
Indicó que el subsidio a los combustibles se proyecta en unos RD$50,000 millones, recursos que, según afirmó, representan un sacrificio fiscal destinado a proteger la economía de los hogares y mantener la estabilidad de los precios.
an/am
Porqué usted no habla que la única solución real del tema del combustible es instalando paneles solares en los espacios públicos. Es que usted cree que somos bobo o es que usted a quien representa es a los millonarios que se benefician con el negocio de los combustibles. Pero bueno, PUEBLO DOMINICANO DESPERTEMOS YA Y VAMOS A EXIGIR QUE SE RESUELVA ESTE ASUNTO POR SIEMPRE.
No tienen nada concreto que decir pajaritos en el aire
Si es verdad que hay acuerdo,, ESO TENIA AL COMIENZO DE LA CRISIS,, para que este pais no paqaran los platos roto,, sea la triste realidad de un país diriqido por aquacate..
Añ comienso de la crisi..
Dios mío pero que mentiroso es este tipo,oigan eso,beneficiará a largo plazo,esto quiere decir en 100 años,que mentiroso es este tipo.
Mitómano Mitómano Mitómano 🤣 jajaja 🤣 Mitómano jajaja 🤣 Mitómano
pronunciaciones… con matices… politicos y adormeciendo… al posible votante… hacia el 28… y asi, el narcoPRMismo… mantenerse en el poder… haciendo, de las falacias… partes del juego… como saben hacerlo… quienes disfrutan… del poder y seguir… en e’l… comprendes!…