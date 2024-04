Colonia Comando Sur

EL AUTOR es polìtico de izquierda. Reside en Santo Domingo,

Las tres opciones del gran capital son neoliberales y recolonizadoras hasta el tuétano, pero tienen dos características particulares: el PLD y FP, son el colmo de la corrupción partidocrática; el PRM, es la corrupción empresarial con fuerte impunidad narco-política.

Los dos primeros están subordinados al gran capital. El PRM está dirigido por él y por el Comando Sur. Los de AIRD, CONEP…cámaras americana y minera supieron invertir en este régimen. Las tres opciones rindieron pleitesía a AIRD en su 62 aniversario de conservadurismo. Dos de ellas sumamente deprimidas y desacreditadas por 20 años de corruptela.

Un ganador anticipado, precisamente el que ahora recibe el mayor flujo de las fuentes de financiamiento espurio. Los tres súper ricos subordinan al resto, salvo excepciones marginales. Comicios sin competencia, entrampados en estructuras y bases legales fraudulentas. El gran fraude es el sistema, que recicla periódicamente la misma porquería con diferentes colores y ahora con debates banales.

Los resultados están predeterminados, no importa lo que ofrecen. Las palabras no cuentan, son parte de la farsa. AIRD y comparsa están tranquilos, confiados, riéndose con las muelas de atrás. El ganador es de ellos y la llamada oposición sirve para hacerle el juego. No habrá sorpresas.

Conocen al ganador por lo que ha hecho: neoliberalismo recolonizador, APPS, fideicomisos, privatizaciones, reciclaje del clientelismo, más concesiones de exploración minera, festín de ARS, AFP, Bancos y manglares; endeudamientos mayores, desigualdades brutales, asistencialismo. Impunidad empresarial y narco-política protegida. Leyes pro privatización del agua.

USAID y Comando Sur al frente del Puerto de Manzanillo, y de Todo, incluido los allantes antidrogas. Gobierno pro intervención en Haití, hostil a Venezuela y Nicaragua, lejos de Cuba, y cerca guiado, del neofascismo y OTAN. Gestión mercadológica: mucha ficción y pocos hechos.

Y con la reelección viene lo peor. Lo peor, frenado por la campaña reeleccionista, será desplegado en el próximo Gobierno de Abinader-Comando-Vicini. Más puertos, aeropuertos y autovías privadas…más préstamos, más APPS, fideicomisos…privatizaciones, intervenciones del MAAG, USAID, DEA, CIA, FBI, FMI, BM y BID. Más apropiación privada de naturaleza: suelo, subsuelo, sobresuelo… y nuevos propósitos:

Ley de Agua…contrarreforma fiscal, contra reforma policial, contra reforma constitucional. Ventas de activos del sistema energético. Plan Minero: nuevas concesiones de explotación: Pico del Gallo…Romero-SJM…Miranda… expansión Barrick…presa de cola. Menos manglares y más resorts. Código penal sin tres causales. Hostilidad mayor contra Haití y emigración haitiana. Operativos policiales bajo el mando del Comando Sur, a lo Caimán. Y ojo con el nuevo Congreso y sus contra reformas pro dictadura institucional. A todo esto, lo llaman “profundizar el cambio». ¡Sopla!

jpm-am

