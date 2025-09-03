Colombiano pretendía ingresar a Ecuador con pasaporte de RD

QUITO.- Un ciudadano de nacionalidad colombiana pretendía ingresar al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito, con un pasaporte dominicano.

Samir R. registraba, además, alerta roja de Interpol por narcotráfico, informó el Ministerio del Interior.

La irregularidad se detectó durante un control migratorio en la terminal aérea.

El Ministerio del Interior indicó que, tras la verificación realizada por la Subsecretaría de Migración, el extranjero fue puesto de inmediato a órdenes de la autoridad competente.

En coordinación con Colombia, el ciudadano fue trasladado hacia su país de origen.

La Subsecretaría de Migración, en el aeropuerto de Quito, detectó inconsistencias durante la entrevista migratoria de un extranjero. A través de su cuenta de X, el Ministerio del Interior informó que durante una inspección se detectó que Brayan D., de nacionalidad colombiana, tenía sustancias sujetas a fiscalización en su equipaje.