COLOMBIA: Estiman exitosa presencia RD en feria turística

SANTO DOMINGO.- (Prensa Latina) El empresario Edward De Valle, director ejecutivo del Grupo De Valle, calificó hoy como un «verdadero éxito» la participación de Republica Dominicana en la feria turística «La Vitrina de Anato», en Bogotá, Colombia.

Medios informativos dominicanos destacan este sábado que De Valle anunció en el pabellón de Quisqueya la construcción de un nuevo hotel en la provincia de Puerto Plata (207 kilómetros al norte de Santo Domingo). Indicó que la Quinta by Wyndham Hotels and Resorts es la nueva marca internacional que llegará a Puerto Plata para aportar 115 nuevas habitaciones a ese destino de la costa norte del país caribeño.

El empresario comentó que serán creados 200 nuevos empleos directos en la primera etapa de construcción del recinto.

Precisó a periodistas acreditados a una de ferias turísticas más importantes de la región que el nuevo hotel «La Quinta Puerto Plata» contará con un lobby bar, un restaurante, espacios de trabajo conjunto y reuniones, un centro de bienestar bien equipado, y una piscina.

Informó, además, que La Quinta Puerto Plata se suma a La Quinta San Francisco de Macorís, que en la actualidad se encuentra en fase de construcción, señaló Diario Libre.

Manifestó que dicha feria resultó una «plataforma ideal» para lograr importantes acuerdos y promover a República Dominicana, especialmente a Puerto Plata, como destino turístico, en tanto destacó que Colombia es hoy uno de los principales países emisores de vacacionistas hacia este país, con 306 mil en el 2023 (un cinco por ciento del total).

El empresario, propietario exclusivo en el país de la franquicia La Quinta junto a otras marcas Wyndham, definió como extraordinaria la presentación realizada en la feria por el ministro de Turismo, David Collado, ante unos 300 agentes de viajes, turoperadores, representantes de líneas aéreas y otros actores de la industria.

Durante la recién finalizada edición número 43 del evento organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), República Dominicana ganó el premio «Mejor Destino de Latinoamérica», otorgado por Prince Travel Holding.

También mereció el «Destino más vendido en el 2023», por el Grupo Golden Vacation, según destacó el sitio web Descubre República Dominicana.

Por otra parte, la Playa Bávaro, ubicada en Punta Cana, fue distinguida como el «Mejor Destino del 2024», por TripAdvisor Best of the Best Destination.