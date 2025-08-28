Colombia: Dictan 7 años cárcel a joven mató precandidato Uribe

BOGOTA.- El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

El joven «deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada», dijo la fiscalía en un comunicado.

Al sicario, de 15 años, de quien se reserva el nombre por ser menor de edad, no lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador.

Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor de edad aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.

La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

«Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor», escribió en la red social X el abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera.

