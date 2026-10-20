COLOMBIA: Derrumbe en mina de oro ilegal deja 14 muertos

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BOGOTÁ.– Al menos 14 personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de una mina de oro a cielo abierto que operaba sin autorización en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades regionales.

El accidente ocurrió el lunes 19 de octubre en el sector rural de El Chambero, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, una zona del litoral Pacífico colombiano de difícil acceso. Según el balance oficial, cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

CONCLUYEN LAS LABORES DE BÚSQUEDA

Las autoridades departamentales informaron que las labores de búsqueda y rescate concluyeron la noche del lunes. De las 14 víctimas mortales, 13 cuerpos fueron recuperados en Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que el restante se encontraba en el municipio de Guapi, en el vecino departamento del Cauca.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Álex González, confirmó el balance y expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan quienes trabajan en explotaciones mineras sin las debidas autorizaciones y condiciones de seguridad.

La ubicación del yacimiento, rodeado de vegetación y accesible principalmente por vía fluvial o mediante pequeñas aeronaves, dificultó la llegada de los equipos de emergencia y la asistencia a los afectados.

ALERTA POR LA MINERÍA ILEGAL

El derrumbe vuelve a poner de manifiesto los peligros de la minería informal e ilegal en Nariño, una región donde también operan grupos armados que obtienen recursos de actividades ilícitas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia instó a los grupos armados presentes en el área a permitir el acceso seguro del personal humanitario y de los organismos encargados de atender la emergencia.

La tragedia se produce menos de tres meses después de otro accidente minero en el mismo departamento, ocurrido en agosto y que dejó 13 muertos. Con ambos sucesos, suman 27 las personas fallecidas en dos derrumbes mineros recientes en Nariño, según las autoridades regionales.

El caso reaviva las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores y la necesidad de fortalecer los controles sobre las explotaciones mineras no autorizadas.

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