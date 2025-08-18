COLOMBIA: Deportan dominicano con papeles falsos

COLOMBIA.- La Oficina Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia informó la expulsión de un ciudadano dominicano en el aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia. Está ubicado en el oriente del departamento.

«En las horas de la madrugada (del 17 de agosto), se ejecutó medida de expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, quien fue detectado en el aeropuerto José María Córdoba por los oficiales de emigración», dijo la directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia, Paola Salazar.

Añadió: «Dicha medida fue tomada con el apoyo de las bases de datos de Migración Colombia en aplicación de los procedimientos de control migratorio que se realizan a diario en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, Antioquia. Migración Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional en armonía con la estrategia de impulsar el turismo en Colombia».

La funcionaria explicó que el extranjero habría tratado de salir del país con documentos falsos, simulando ser un colombiano.

Con información de EL TIEMPO