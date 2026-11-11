COLOMBIA: Atentan con explosivos la sede cadena RCN

BOGOTA 11 Nov.- Las instalaciones del cadena RCN en Cali, en el sur de Colombia, han sido objeto de un ataque explosivo a manos de dos hombres a bordo de una motocicleta que atacaron lanzaron un artefacto que dejó daños materiales menores, sin registrar personas heridas.

La Alcaldía de Cali se ha activado para detener a los responsables, llegando a ofrecer una recompensa a quien proporcione información que permita identificar y capturar a los autores del ataque.

Por su lado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha expresado su «rechazo» al atentado registrado esta madrugada contra la sede de RCN.

«Atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información», ha denunciado.

of-am