Colombia: Apresan dominicano buscado por abuso sexual a menor

COLOMBIA.- La Policía apresó a un dominicano que era buscado en su país por abuso sexual de una menor.

Luis Mojica fue detenido cuando intentaba ingresar al país por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

Los hechos por los que buscaban al hombre ocurrieron el 23 de diciembre de 2021, en la provincia de Samaná, cuando Mojica habría ingresado en horas de la madrugada a una casa familiar, donde se encontraba una menor de edad familiar suya y habría intentado abusar de ella.

El hombre, presuntamente, también habría intimidado a la menor para que no le contara lo ocurrido a sus padres.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, dijo a Q’HUBO MEDELLIN que la captura se logró gracias a una estrategia integral orientada a evitar el escondite y la expansión de estructuras criminales internacionales en territorio nacional.

Explicó que la captura fue posible porque la Policía le metió más ojo a los aeropuertos y revisó con lupa los movimientos de personas entre países, logrando identificar al prófugo que tenía circular roja de Interpol.

