Colocan grillete e impedimento salida de RD a Rafael Guerrero

Esta foto del periódico Diario Libre muestra a Rafael Guerrero entrando esposado a la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional

SANTO DOMINGO.- El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González Castillo, dispuso la libertad condicional de Rafael Guerrero, conductor del programa de YouTube «Corrupción al Desnudo», pero ordenó que le fuera colocado grillete electrónico e impedimento de salida del país.

Guerrero enfrenta un proceso judicial tras ser sometido por difamación e injuria por el general retirado Rolando Rosado Mateo, luego de que le acusara de narcotraficante y de cometer una serie de delitos cuando ocupaba el cargo de director nacional Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El miércoles el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, quien instruye el caso, ordenó su arresto luego de que no asistiera a tiempo a una audiencia que forma parte de este proceso judicial. Debido a ello pasó la noche en la denominada “Carcelita” del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Este jueves, a su llegada y salida del tribunal, Guerrero tenía colocada esposas, las cuales trató de escoger cubriéndose las manos con un pañuelo.

El juez Franny Franny González pautó para el 4 de septiembre el juicio de fondo sobre esta querella de Rosado Mateo.

OTRA DEMANDA

Guerrero también es demandado por otras personas a las cuales ha acusado de distintos delitos, entre ellas Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then. Este otro caso es conocido por la Octava Sala Penal del Distrito Nacional.