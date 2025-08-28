Colocan grillete e impedimento salida de RD a Rafael Guerrero
SANTO DOMINGO.- El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González Castillo, dispuso la libertad condicional de Rafael Guerrero, conductor del programa de YouTube «Corrupción al Desnudo», pero ordenó que le fuera colocado grillete electrónico e impedimento de salida del país.
Guerrero enfrenta un proceso judicial tras ser sometido por difamación e injuria por el general retirado Rolando Rosado Mateo, luego de que le acusara de narcotraficante y de cometer una serie de delitos cuando ocupaba el cargo de director nacional Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El miércoles el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, quien instruye el caso, ordenó su arresto luego de que no asistiera a tiempo a una audiencia que forma parte de este proceso judicial. Debido a ello pasó la noche en la denominada “Carcelita” del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Este jueves, a su llegada y salida del tribunal, Guerrero tenía colocada esposas, las cuales trató de escoger cubriéndose las manos con un pañuelo.
El juez Franny Franny González pautó para el 4 de septiembre el juicio de fondo sobre esta querella de Rosado Mateo.
OTRA DEMANDA
Guerrero también es demandado por otras personas a las cuales ha acusado de distintos delitos, entre ellas Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then. Este otro caso es conocido por la Octava Sala Penal del Distrito Nacional.
Los Dominicanos se merecen los que sus lideres le hacen por masoquistas y indios que son, Brutos mas que los burros, les vendieron la ideas que si le cambiaran el uniformes a los Policias sus actitud y cultura ivas a cambiar, los mismos atracadores, los cuidadanos respectan mas a un delicuente que a la misma autoridades…Omar Fernandez, nunca as trabajado y reporta millones de Dolares…Humm CORRUPTION
Waooooo Dios mio,cuanto abusos de poder,pero que sigan asi que dudo que todo puedan salir cuando el Pueblo se vea compelido a user el supremo recurso que es salur a las calles a ajusticiarlos,por su metodo macabro de la Tirania y la opresion.
PRM y PRD que son los mismo estos partido significa atraso total dictadores son buenos para nada , pero el país tiene los que querían que cojan ahora , cuando Danilo la luz no se iba a hora nunca llega la bendita luz
La justicia domi esta corrompida no hay forma de ser inocente si Ud. le muestra al pais como se roban su dinero. las asociaciones de malechores que nos han gobernado controlan todo. la solucion es formar un frente con ROQUE ESPAILLAT_TOMAS CASTRO_REEMBERTO PICHARDO y todos los que les duela su pais. excepto los corruptos que todos conocen y nadie los acusa por miedo.
Pero y cuántos grilletes le han puesto a Leonel Fernández y su camarilla, a Hipolito Mejía y su claque, a Danilo Medina y su jauría, a Luis Abinader con el PRM completo. A Julio Martinez Pozo, Mariasela Alvarez, Milagros German, a Roberto Fulcar, a Kinsberly Taveras, a Adan Peguero, al Ing. Salazar de la EGHEI, a Temistocoles Montas, a Jose Laluz??????
A esta mal di ta dictadura, hay que meterle mano. Si salimos de Trujillo, este mequetrefe de presidente.no nos sabrá a nada.
De lo que si tú puede estar seguro es que si aquí en esta jungla ubiera una dictadura como tu dice ninguno de esta jauría de youtubers no estaría hablando tanta sica tanta pu.pu como lo están haciendo. a sus hancha acusando y denigrando chantagiando a todo el que a ellos le da las ganas. Si ubiera un Trujillo.. Hugo Chavez.. Fidel castro..Daniel Ortega.. Bukele…Xio pink..king Jon hun…yo sé aseguro que todo estoy baboso de la redes estaría. Condenado a 1000 a mil de carcel O estarían bajo tierra..pero como aquí no hay gobierno lo que hay es un mhojon… Leer mas »
