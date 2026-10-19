Collado lidera preferencias del PRM y Omar supera a Leonel

SANTO DOMINGO.— Según una encuesta realizada por la firma ACD Media, el ministro de Turismo, David Collado, obtiene la mayor preferencia entre los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que Omar Fernández aventaja a Leonel Fernández entre la población general consultada sobre los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP).
Collado alcanza un 39.4 % entre la población general y un 49.9 % entre los miembros del PRM. Carolina Mejía ocupa el segundo lugar, con un 18.3 % y un 24.6 %, respectivamente.
En la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández registra un 43.7 % entre la población general, frente al 34.7 % de su padre. Sin embargo, entre los miembros de esa organización, el expresidente lidera con un 57.4 %, frente al 42.3 % de su hijo.
En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo encabeza las preferencias de la población general, con un 24.9 %, seguido de Abel Martínez, con un 20.7 %, y Francisco Javier García, con un 12.4 %.
En cuanto a la intención de voto por partidos, el PRM obtiene un 29.7 %; la Fuerza del Pueblo, un 21.7 %; y el PLD, un 17.2 %. Estos resultados corresponden a la pregunta sobre por cuál organización votarían para la Presidencia si las elecciones fueran hoy, independientemente de los candidatos. Un 13.7 % afirmó que no votaría.
ACD Media realizó el estudio del 9 al 11 de octubre de 2026, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza declarado del 95 %.
dh/am/sp
Líder no se deje confundir, Omar no lo supera a usted, eso quien los que les temen, que usted no vaya y deje a este jovencito, que todavia no has madurado, no tiene un plan pais,, una propuesta, no se deje joder, usted es a quien les temen.
VAMOS A HABILITAR A DANILO MEDINA, ESTE PAIS POR LA MESQUINDAD DE LOS QUE SIEMPRE HAN MANTENIDO AL PUEBLO EN EL PISO COMO SON LOS MAFIOSOS EMPRESARIOS CLASE ALTA QUE NO LES CONVIENE QUE EL PUEBLO MEJORE HAN PERMITIDO QUE UN PRESIDENTE COMO DANILO MEDINA, UN HOMBRE ENTREGADO POR EL PUEBLO 24HR AL DIA LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, ESTE PAIS NO SE PUEDE DAR EL LUJO DE MANTENER A DANILO MEDINA EN UNA ESQUINA, ESTE PAIS SE MERECE QUE DANILO SEA PRESIDENTE
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
Entonces el titular deberia ser que Leonel y Omar liderean la competencia por la presidencia sobre los demas aspirantes…o no?
Yo voto por un triunvirato integrado por Hipolito, Leonel y Danilo a ver si se acaban de llevar lo que dejaron
Oigan esa vaina David Collado y Omar Fernandez, dos niños de teta que lloran si le quitan el bobo. No ombe no!
Y que’ por ciento el Partido Reformista, Yp creo que’ no tienes el Partido Refpormista y el Otrora glorioso P.r.d., lamentablemnte creo que’ no tuenes Ningumo…. A mi humilde parecer , todos esos Parti\dpd, que’
ya ;a POPBLAXOPN se cando’ de ellos , La\A JUMTA CEMNTRAL ELECCTOTRAL, no’ debes darle Dinero, y es Dinero ionvertirlos en ESCUELAS 7y Carreteras ASFALTADAS en el Pai’sn…. Rafael Riveraa, riveritta, Haina= serie 93.
ENCUESTADORA MARCA CHUFLAY
ni en sueños gana el PRMIERDA
…»David Collado», «Próximo Presidente de la República Dominicana 2028» !!!…