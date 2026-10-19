Collado lidera preferencias del PRM y Omar supera a Leonel

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— Según una encuesta realizada por la firma ACD Media, el ministro de Turismo, David Collado, obtiene la mayor preferencia entre los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que Omar Fernández aventaja a Leonel Fernández entre la población general consultada sobre los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP).

Collado alcanza un 39.4 % entre la población general y un 49.9 % entre los miembros del PRM. Carolina Mejía ocupa el segundo lugar, con un 18.3 % y un 24.6 %, respectivamente.

En la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández registra un 43.7 % entre la población general, frente al 34.7 % de su padre. Sin embargo, entre los miembros de esa organización, el expresidente lidera con un 57.4 %, frente al 42.3 % de su hijo.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo encabeza las preferencias de la población general, con un 24.9 %, seguido de Abel Martínez, con un 20.7 %, y Francisco Javier García, con un 12.4 %.

En cuanto a la intención de voto por partidos, el PRM obtiene un 29.7 %; la Fuerza del Pueblo, un 21.7 %; y el PLD, un 17.2 %. Estos resultados corresponden a la pregunta sobre por cuál organización votarían para la Presidencia si las elecciones fueran hoy, independientemente de los candidatos. Un 13.7 % afirmó que no votaría.

ACD Media realizó el estudio del 9 al 11 de octubre de 2026, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza declarado del 95 %.

dh/am/sp