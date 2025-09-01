Collado entrega reconstruidas calles en municipio de Sosúa

SOSUA, Puerto Plata.- El ministro de Turismo, David Collado, entregó reconstuidas varias calles en este municipio, para lo cual fueron invertidos cerca de 96 millones de pesos.

Entre las vías reparadas figuran Bajada del Tablón, la Gallera, Benigno Lantigua y Circuito.

Collado manifestó que el bienestar y crecimiento del turismo debe sentirse en las comunidades. «Creemos en un turismo que impacte positivamente en las comunidades, en su gente. Y estas obras que inauguramos hoy son el mejor reflejo de ello», dijo.

Aseguró estar convencido de que donde «llega el turismo, llega el desarrollo».

La longitud total de intervención es de 4.35 kilómetros de rodadura de hormigón asfáltica, la construcción acera, contenes, y badenes

La obra incluye la creación de un sistema de drenaje pluvial mediante la construcción de imbornales y filtrantes, además de su señalización horizontal y vertical.

jt-am