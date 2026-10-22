Collado dice estar concentrado y evita hablar de Chú Vásquez

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PUNTA CANA. El ministro de Turismo, David Collado, evitó este jueves responder directamente a las declaraciones del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chú” Vásquez, quien cuestionó su condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Estoy en Turismo, no solo de sol y playa, sino que somos un turismo religioso, cultural, gastronómico, y no me voy a desconcentrar de ser ministro de Turismo. Cada cosa tendrá su momento”, expresó Collado al ser abordado por periodistas en Punta Cana.

Vásquez afirmó esta semana, durante una entrevista radial, que Collado no es miembro del PRM ni ha ocupado funciones orgánicas en sus estructuras partidarias.

Sus declaraciones han generado reacciones dentro de la organización oficialista, en medio de las tensiones vinculadas a las aspiraciones presidenciales para 2028.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, salió en defensa de Collado y acusó a Vásquez de sufrir de “amnesia” por desconocer su trayectoria política.

Collado fue consultado sobre el tema durante el lanzamiento de la estrategia de sostenibilidad Proudly Committed, de la cadena hotelera Riu Hotels & Resorts, en Punta Cana, donde reiteró que su atención está centrada en sus responsabilidades al frente del Ministerio de Turismo.

dh/am