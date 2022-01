Colegio de Cirujanos en Santiago reconoce méritos de 4 maestros

La entrega de los reconocimientos.

SANTIAGO. – La filial del Colegio Dominicano de Cirujanos reconoció la trayectoria de cuatro maestros de la cirugía.

Los médicos que recibieron reconocimientos fueron Guillermo Martínez Polanco, Nicolás Espinal Collado, Francisco Estepan Herrera y Heldy Vázquez Peña egresados de la escuela de cirugía del hospital Regional José María Cabral y Báez Cabral y Báez.

El acto se desarrolló en la entrada del edifico de Consulta Externa, del centro asistencial, a propósito de celebrarse el 10 de enero el “Día Nacional del Cirujano.

El acto estuvo encabezado por Ouel Alveris Sosa Veras, presidente de la filial Norte y gerente del bloque quirúrgico del hospital Cabral y Baez, quien resaltó el rol de los cirujanos en la enseñanza de la medicina y la vida de los pacientes fuera y dentro de un quirófano.

´´Somos responsables de que cada cirujano que se forma en las escuelas esté capacitado con apego a la ética. Me siento complacido de que se reconozca el esfuerzo, la dedicación y la entrega de estas personas que se han dedicado no solo a saber usar un bisturí, pues no es sólo operando que se ofrece salud, también se da salud desde las aulas cuando enseñan a sus alumnos a escuchar a los pacientes ´´ expresó Sosa.

Bernardo Hilario, director del centro de salud del Cibao, agradeció el apoyo que estos médicos le dieron en el inicio de su carrera.

Exhortó a los residentes que se están formando a utilizar su mente, su alma y su corazón para ayudar al prójimo.

El presidente del Colegio Médico de Cirujanos (CDC), José Ramón García Domínguez, estimuló a los especialistas a continuar ejerciendo la medicina con humanismo sabiendo que el mundo enfrenta una pandemia.

