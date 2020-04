Colectivismo versus individualismo y el Covid-19

Por: EDWIN DOMINGUEZ

Largas filas en los bancos; aglomeraciones en los supermercados; Fake Newsal pecho; y ni hablar de esos conciudadanos que se han dado la tarea de violentar el toque de queda, descaradamente. Todo esto, contrario a las indicaciones de que debemos conservar un distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Pero ¿por qué lo hacemos?

A pesar de que la gran mayoría de los países del mundo no han podido contener los efectos negativos que a todos nos ha traído la pandemia del COVID-19, hay algunos casos que llaman a la atención por su aparente efectividad en contra del virus.Dentro de ellos, quiero referirme a Corea del Sur y a Japón; dos sociedades colectivistas.

Según el científico holandés Geert Hofstede, una cultura colectivista está compuesta en grupos y sus miembros tienen un gran sentido de obligación y dependencia con dicho grupo. El opuesto es el individualismo, como lo es la República Dominicana, que Hofstede define como aquel comportamiento en el que se le da mayor importancia a la consecución de los objetivos personales; prevalece el “yo” y no, el “nosotros”.

Cabe señalar que, aunqueestos dos países asiáticos han implementado estrategias distintas contra el coronavirus, ambos lo han podido contener.¿Dónde está entonces la coincidencia entre Corea del Sur y Japón, que les ha permitido navegar hasta el momento, por las aguas turbias del COVID-19, con relativo éxito?

En que ambas son sociedades colectivistas y esto ha permitido que sus poblaciones se integren en su totalidad, a los esfuerzos del combate al coronavirus.Sin excepción. Acá, la gente está acostumbrada a sacrificar sus necesidades e intereses personales, en aras de preservar la armonía social y procurar el bien común. Por eso, se han unificado para ganarle la batalla al coronavirus.

Si vamos a vencer el COVID-19 en República Dominicana deberíamos imitar a los coreanos y los japoneses y asumir temporalmente una actitud colectivista, dejando a un lado el individualismo que nos caracteriza. Es tiempo de poner los intereses del colectivo, por encima de las apetencias particulares. No más Fake News; no más acaparamiento de los artículos de primera necesidad; no más aglomeraciones innecesarias. Vamos a quedarnos en casa. En esta ocasión, o nos salvamos todos, o nos j…todos.

