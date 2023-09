Colecivo denuncia deficiencias de sistema identificación en Haití

Puerto Príncipe, 28 sep (Prensa Latina) El Colectivo Defensores Plus denunció hoy la laxitud del Gobierno haitiano para solucionar las deficiencias en el sistema de registro e identificación de los ciudadanos que se agrava en las zonas distantes de esta capital.

La organización que defiende los derechos humanos criticó que actualmente al menos tres millones de personas carecen de documentos de identidad, lo que empuja a muchos a recurrir a las falsificaciones para tener acceso a ellos.

PROBLEMA ES MAYOR EN COMUNAS FRONTERIZAS

La instancia reveló que en comunas fronterizas con la República Dominicana como Ouanaminthe, Anse-à-Pitres, Gauthier y Belladere, el proceso de adquisición de documentos de identidad es cada vez más ineficaz, mientras que los funcionarios del registro civil están prácticamente ausentes.

El deterioro de la situación de seguridad y la inaccesibilidad, que impiden a los empleados del registro civil obtener o depositar los registros, son algunas de las causas que influyen en la problemática, de acuerdo con la investigación del organismo.

A ello se agrega la falta de materiales, el retraso en el nombramiento de los funcionarios de las secciones comunales y la excesiva demora en la entrega de los certificados de nacimiento.

Además, la pesquisa reveló en Ouanaminthe desde hace al menos diez años no se envían las inscripciones a los registros de los archivos nacionales, mientras que en Anse-à-Pitres el proceso no se realiza desde 2021 por lo que muchos ciudadanos no pueden obtener un extracto de los archivos.

Para solucionar la problemática, el Colectivo Defensores Plus alentó al Gobierno a poner a disposición de todos los haitianos los documentos de identidad y adoptar medidas jurídicas y administrativas relativas a los procedimientos de adquisición de estos papeles, además de impulsar la digitalización.

2023-09-28T23:50:19