CODEX condena políticos presionen por voto exterior en esta pandemia

NUEVA YORK.- El Comité del Dominicano en Exterior (CODEX) consideró insensible e inhumano que en estos momentos de pandemia que vivimos algunos políticos estén presionando para que el voto en el exterior se lleve a cabo en la fecha y método previstos, exponiendo la vida de los votantes.

“Ahora no es tiempo de pensar en votar. El que tengamos el derecho de votar en el exterior no significa que tenemos que hacerlo ahora. El derecho al sufragio no indica cuando. Los que escogen fecha y organizan el mecanismo del voto son nuestros políticos elegidos”, dice en el CODEX en un documento enviado ALMOMENTO.NET.

“Es verdad que por ley tenemos el derecho al voto en el exterior, la constitución nos lo garantiza y es también un orgullo ejercerlo, porque con ello forjamos un mejor futuro para nuestros hijos y familiares que residen en isla. Y nos lo merecemos, porque nuestro aporte a la nación es incansable, incalculable. Pero qué hacemos, mi vida por un voto? claro que no. Hay métodos de garantizar el sufragio en el exterior sin tener que sacrificar nuestras vidas”, expresa.

El CODEX también se cuestionó si esos políticos y aspirantes que tienen tanto deseo de proceder con el voto cuando aún peligra la vida de los ciudadanos son nuestros verdaderos representantes y los calificó de “insensibles, indiferentes e inhumanos” que solo piensan llegar al poder sin importarles la vida de sus propios constituyentes.

“¿Cuantos más dominicanos deben morir del coronavirus para garantizar los sueños del próximo candidato? La solución es evidentemente clara, esa votación pueda ser pospuesta para una fecha en que las condiciones lo permitan”, concluye el documento firmado por Máximo Padilla y Rey Paulino, presidente y secretario general del CODEX, respectivamente.